Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu ölen Ceren için üniversitesinde tören

Bu sırada Anne Güfer Özdemir'in "Kızımın katillerini bulun" diyerek gözyaşı döktüğü görüldü. Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Acımız çok büyük. İlimizin ve Üniversitemizin başı sağ olsun" dedi. Akdoğan, cana kıymanın haram olduğunu anımsatarak, "Bu affedilir durum değildir. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Allah böyle canileri kahrı perişan eylesin" diye konuştu.