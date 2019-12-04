Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu ölen Ceren için üniversitesinde tören

Kadın cinayetlerinde son kurban 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve aynı zamanda balerin olan Ceren Özdemir.
Ordu'da gece saat 22.00 sıralarında tam evine girecekken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Ceren Özdemir, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ceren Özdemir, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlari Fakültesi müzik bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi.
Antrenmandan çıkıp evine giden Ceren, Zafer-i Milli Mahallesindeki evine girmek üzereyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Karın ve göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ceren Özdemir, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cinayet sonrası özel bir ekip kuran polis, çevre işyerlerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ceren Özdemir’i takip eden bir kişinin görüntülerine ulaşıldığı ancak kapüşon nedeniyle kimlik tespiti yapılamadığı kaydedildi. Polisin zanlıya benzer bir kişiyi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldığı bildirildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Polis, bölgedeki güvenlik kamerasi kayıtlarını incelemeye aldı. Katilin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan da hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi.
Öte yandan Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan Ceren Özdemir'in cenazesi ilk olarak Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Özdemir'in cenazesi üniversitenin Cumhuriyet Yerleşkesi'ne götürüldü. Üniversitenin Morfoloji binasında düzenlenen törende Baba Yılmaz, Anne Güfer ve abla Gizem Özdemir'n güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.
Bu sırada Anne Güfer Özdemir'in "Kızımın katillerini bulun" diyerek gözyaşı döktüğü görüldü. Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Acımız çok büyük. İlimizin ve Üniversitemizin başı sağ olsun" dedi. Akdoğan, cana kıymanın haram olduğunu anımsatarak, "Bu affedilir durum değildir. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Allah böyle canileri kahrı perişan eylesin" diye konuştu.
Üniversitenin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener'de konuşma yaparak, acılarının büyük olduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından helallik alındı ve Özdemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ne götürüldü. Törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve çok sayıda öğrenci ile veli katıldı.