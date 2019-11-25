Türkiye'de kadına şiddete karşı birlik oldular

Türkiye’de kadına yönelik şiddetin olmadığı birgün neredeyse yok. Bu yılın ilk 10 ayında 124 bin 521 kadın aile içi şiddete maruz kaldı. Bu karamsar tabloya karşı sokağa çıkan çok sayıda kişi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına şiddete “hayır” dedi. Yurt genelinde düzenlenen yürüyüşlere çok sayıda erkek de destek verdi. 

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