Türkiye'nin emekçi kadınları

Dilhan Eryurt 1926 - 2012

NASA'DA ÇALIŞAN İLK TÜRK BİLİM KADINI

“Güneşin ve yıldızların evrimi” konusunda insanlığı büyük katkılarda bulunarak, çığır açıcı çalışmalarla pek çok ilke imza atmış olan; dünya bilim tarihine adını “Güneşi zapteden kadın” olarak yazdıran ve NASA’da çalışan ilk Türk bilim kadını” unvanınıa sahip Dilhan Eryurt, aynı zamanda çalıştığı bölümde görev yapan tek kadın araştırmacıdır.

Yıldızlarla ilgili yaptığı çalışmalarda sonucu bugün hala kullanılan "Fitting yöntemi" metodunu keşfeder. 1969 yılında yapılan ay yolculuğu bu biglgiler ışığında yapılmıştır. Bu nedenle Eryurt'ta "Apollo Başarı Ödülü" verilmiştir.