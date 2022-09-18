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13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu

Haberler - ntv.com.tr - Reuters | 18.09.2022 - 00:59

İngiltere halkı, kraliçesiyle vedalaşmayı sürdürüyor. 2. Elizabeth'in naaşını görmek isteyenler saatlerce kuyrukta bekliyor. Elizabeth'in torunları da naaşın başında saygı nöbeti tuttu.

13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 1

halkı, kraliçesiyle vedalaşmayı sürdürüyor. Londra’daki Westminster Hall’de ziyarete açılan Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını görmek isteyenler uzun kuyruklarda saatlerce bekliyor.

13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 2

Geçen hafta hayatını kaybeden ingiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşının başında çocuklarının ardından bu kez 8 torunu nöbet tuttu.

13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 3

Westminster Hall'deki naaşın yanında torunların nöbeti 15 dakika sürdü.

13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 4

Prens William askeri üniformasıyla tabutun başında yer aldı.

13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 5

Kraliyet görevlerinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry de saygı nöbetine Kral 3. Charles'ın özel isteği üzerine askeri üniformayla katıldı. Diğer torunlar ise siyah renk kıyafetler giydi.

13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 6

İnglitere halkı, Kraliçe'ye son görevlerini yerine getirmek için uzun kuyruklarda beklemeye devam ediyor.

13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 7

Kuyrukta bekleme süresi ortalama 13 saat olarak belirtiliyor.

13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 8

Kral 3. Charles ve Prens William ise kuyrukta bekleyenleri ziyaret etti. Onlarla sohbet ederek taziyeleri kabul etti.

13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 9

Kraliçe'nin ziyaretçileri arasında İngiliz Milletler Topluluğu'na üye devletlerin liderleri de vardı.

13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 10

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa Kraliçe'nin naaaşı önünde saygılarını sundu.

13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 11

Liderler ardından ingiltere'nin yeni Kralı 3. Charles ile  Buckingham Sarayı'nda ayrı ayrı görüştü.

13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 12

Kraliçe'nin pazartesi günü düzenlenecek cenaze törenine yaklaşık 100 devlet görevlisinin katılması bekleniyor.

13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 13
13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 14
13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 15
13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 16
13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 17
13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 18
13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 19
13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 20
13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu - 21

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