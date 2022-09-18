13 saatlik vedalaşma kuyruğu: William ve Harry saygı nöbeti tuttu

Haberler - ntv.com.tr - Reuters | 18.09.2022 - 00:59
İngiltere halkı, kraliçesiyle vedalaşmayı sürdürüyor. Londra’daki Westminster Hall’de ziyarete açılan Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını görmek isteyenler uzun kuyruklarda saatlerce bekliyor.
Geçen hafta hayatını kaybeden ingiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşının başında çocuklarının ardından bu kez 8 torunu nöbet tuttu.
Westminster Hall'deki naaşın yanında torunların nöbeti 15 dakika sürdü.
Prens William askeri üniformasıyla tabutun başında yer aldı.
Kraliyet görevlerinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry de saygı nöbetine Kral 3. Charles'ın özel isteği üzerine askeri üniformayla katıldı. Diğer torunlar ise siyah renk kıyafetler giydi.
İnglitere halkı, Kraliçe'ye son görevlerini yerine getirmek için uzun kuyruklarda beklemeye devam ediyor.
Kuyrukta bekleme süresi ortalama 13 saat olarak belirtiliyor.
Kral 3. Charles ve Prens William ise kuyrukta bekleyenleri ziyaret etti. Onlarla sohbet ederek taziyeleri kabul etti.
Kraliçe'nin ziyaretçileri arasında İngiliz Milletler Topluluğu'na üye devletlerin liderleri de vardı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa Kraliçe'nin naaaşı önünde saygılarını sundu.
Liderler ardından ingiltere'nin yeni Kralı 3. Charles ile Buckingham Sarayı'nda ayrı ayrı görüştü.
Kraliçe'nin pazartesi günü düzenlenecek cenaze törenine yaklaşık 100 devlet görevlisinin katılması bekleniyor.