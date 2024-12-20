1500 yıllık ticaret gemisi batığı bulundu

"Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras" kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 1500 yıllık ticaret gemisi batığı bulundu. Batıkta, müze açacak sayıda yaklaşık 10 bin seramik tabak bulunuyor. Ayvalık açıklarında fırtına sırasında battığı düşünülen geminin Kuzey Afrika ya da Kıbrıs'tan geldiği öne sürüldü.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezince (SUDEMER), Doç. Dr. Harun Özdaş başkanlığında Ayvalık açıklarının su altı kültür mirası haritalandı.

Türk bilim insanlarınca tasarlanan ve yerli imkanlarla üretilen robotik sualtı araçlarıyla yapılan araştırmalarda, SUDEMER Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nilhan Kızıldağ'ın koordinatörlüğünde ilçenin 2,5 mil açıklarında, milattan sonra 5. yüzyıl sonuna tarihlenen gemi batığı tespit edildi.

N-LIFE HABERLERİ

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Yaklaşık 10 bin seramik tabağın bulunduğu batığın, "Ege ve Akdeniz'de bulunan en büyük tabak batığı" olduğu ifade edildi.

Ege ve Akdeniz kıyılarında tabak ticaretini gösteren buluntunun, açık denizde olmasından dolayı çok iyi korunduğu belirtildi.

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KUZEY AFRİKA YA DA KIBRIS'TAN İSTANBUL'A YOLA ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

SUDEMER Müdürü Doç. Dr. Harun Özdaş, AA muhabirine, Mavi Miras Sualtı Araştırma Projesi kapsamında bu yıl yoğunluğu Kuzey Ege'ye verdiklerini söyledi.

Su altı kültür mirasının coğrafi bilgi sistemini oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Özdaş, Ayvalık açıklarında sonar teknolojisiyle akustik haritalama çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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Özdaş, 43 metre derinlikte bazı anomaliler tespit ettiklerini anlatarak, "Standart dalışlarla bulunabilecek bir coğrafyanın dışındaki alanda büyük yığınla karşılaştık. Bu yığının özelliği de bizim genelde çalışmalarımızda tespit ettiğimiz amforalardan değil, her biri yaklaşık 15-20 kümeler halinde, iç içe geçmiş tabaklardan oluşması." dedi.

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Bugüne kadar Ege ve Akdeniz'de bilinen en büyük tabak batığını bulduklarını ifade eden Özdaş, "İlk belirlemelere göre, geminin Kuzey Afrika ya da Kıbrıs'tan geldiğini düşünüyoruz. Ayvalık açıklarında olasılıkla bir fırtına sonrasında batmış bir gemi." diye konuştu.

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Geminin yaklaşık 15 metre uzunlukta, 9 metre genişlikte olduğunu vurgulayan Özdaş, az miktarda amforaya da rastladıklarını belirtti.

Doç. Dr. Harun Özdaş, bugüne kadar Kıbrıs, Kuzey Afrika, Mısır, Suriye'de üretilen seramiklerin Anadolu'ya, Yunanistan ya da İtalya'ya götürüldüğünün bilindiğini fakat bunların ticaretine ilişkin su altında çok net buluntuya rastlanmadığını dile getirdi.

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"MÜZE AÇACAK SAYIDA BULUNTU"

Özdaş, tabakların 5-6 farklı biçimde olduğuna değinerek, "Bu batığın en büyük özelliklerinden bir tanesi bugüne kadar dokunulmamış olması, el değmemiş bir batık korunmuş. Çeşitlilik ve buluntu adeti açısından baktığınızda çok büyük koleksiyonu barındırmakta. Konu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile paylaşıldı. 2025 yılında ayrı çalışma yapılması mümkün gibi görünüyor. Yani müze açacak sayıda buluntuya ulaştık." DEDİ.

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