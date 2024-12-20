1500 yıllık ticaret gemisi batığı bulundu
"Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras" kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 1500 yıllık ticaret gemisi batığı bulundu. Batıkta, müze açacak sayıda yaklaşık 10 bin seramik tabak bulunuyor. Ayvalık açıklarında fırtına sırasında battığı düşünülen geminin Kuzey Afrika ya da Kıbrıs'tan geldiği öne sürüldü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezince (SUDEMER), Doç. Dr. Harun Özdaş başkanlığında Ayvalık açıklarının su altı kültür mirası haritalandı.
Türk bilim insanlarınca tasarlanan ve yerli imkanlarla üretilen robotik sualtı araçlarıyla yapılan araştırmalarda, SUDEMER Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nilhan Kızıldağ'ın koordinatörlüğünde ilçenin 2,5 mil açıklarında, milattan sonra 5. yüzyıl sonuna tarihlenen gemi batığı tespit edildi.