2.8 milyar TL'lik kavga! Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor
Boşanma davası açan Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Yeni sevgilileriyle fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davası da Arjantin basınının gündeminde. 77 milyon euroluk bir servete sahip oldukları ileri sürülen ikilinin anlaşmazlıklardan dolayı boşanma davasının 7-8 yıl sürebileceği iddia ediliyor.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve boşanma sürecine girdiği Wanda Nara, Arjantin basınında manşetle5rden düşmüyor.
Sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine ağır ithamlarda bulunan Icardi ve Nara arasındaki sorunlar da devam ediyor.