2.8 milyar TL'lik kavga! Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor

Boşanma davası açan Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Yeni sevgilileriyle fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davası da Arjantin basınının gündeminde. 77 milyon euroluk bir servete sahip oldukları ileri sürülen ikilinin anlaşmazlıklardan dolayı boşanma davasının 7-8 yıl sürebileceği iddia ediliyor.

2.8 milyar TL'lik kavga! Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor - 1

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve boşanma sürecine girdiği Wanda Nara, Arjantin basınında manşetle5rden düşmüyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine ağır ithamlarda bulunan Icardi ve Nara arasındaki sorunlar da devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

2.8 milyar TL'lik kavga! Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor - 2

Arjantinli şarkıcı L- Gante ile birlikte olmak için Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sosyal medya hesabından art arda sevgilisiyle birlikte paylaşımlar yapıyor.

2.8 milyar TL'lik kavga! Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor - 3

Icardi de yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

2.8 milyar TL'lik kavga! Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor - 4

Icardi ve Nara'nın karşılıklı atışmaları devam ederken boşanma davası da medyanın gündeminde. Derechadiario adlı internet sitesini ileri sürdüğüne göre boşanmanın 3 ana unsuru Arjantin, İtalya ve Fransa'da bulunan mülkler. Basında, bu ülkelerde bulunan üç gayrimenkulün tartışmaya konu olduğu iddia edildi.

2.8 milyar TL'lik kavga! Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor - 5

77 milyon euroluk (2.8 milyar TL) bir malvarlığına sahip oldukları öne sürülen Icardi ve Nara'nın mal paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşadığı belirtiliyor.

Wanda Nara'nın çalışmalarından ve Maxi Lopez'den aldığı tazminatlarla birlikte 2 milyon eurodan fazla birikim yaptığı düşünülyor.

2.8 milyar TL'lik kavga! Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor - 6

İkilinin mülkleri kendi aralarında paylaşarak süreci kısaltmaları zor gözükürken boşanma süreci evlendikleri İtalya'da 7-8 yıl sürebileceği belirtiliyor.

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