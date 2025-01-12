2.8 milyar TL'lik kavga! Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor

Icardi ve Nara'nın karşılıklı atışmaları devam ederken boşanma davası da medyanın gündeminde. Derechadiario adlı internet sitesini ileri sürdüğüne göre boşanmanın 3 ana unsuru Arjantin, İtalya ve Fransa'da bulunan mülkler. Basında, bu ülkelerde bulunan üç gayrimenkulün tartışmaya konu olduğu iddia edildi.