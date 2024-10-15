2025 Survivor yeni sezon başlama tarihi: Survivor ne zaman başlıyor?
Acun Ilıcalı'nın sunumu ile yıllardır ekran macerası devam eden fenomen yarışma programı Survivor'un yeni sezon tarihi yine heyecanla bekleniyor. Survivor adasında ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak yarışmanın 2025 tarihi araştırılıyor. Peki, Survivor ne zaman başlıyor?
Ogeday Girişken, Survivor 2024 All Star’da bir kez daha kupayı kazanmıştı. TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor, gelecek yıl yine sevenlerine keyifli anlar yaşatacak. Survivor 2025'in yeni sezon tarihi, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanıyor. Öte yandan yeni sezonda yarışacak isimler de merak ediliyor.