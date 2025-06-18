25 kiloya düştü, yoğun bakıma alındı: Nihal Candan'ın ailesinden Adalet Bakanlığı'na başvuru

Anoreksiya rahatsızlığı nedeniyle 25 kiloya kadar düştüğü belirtilen Nihal Candan'ın sağlık durumu kritik. Sosyal medya fenomeninin ailesi, onun rızası olmadan da tedavinin başlatılabilmesi için, genç kadına vasi olarak annesinin atanması için bakanlığa başvuru yaptı.

25 kiloya düştü, yoğun bakıma alındı: Nihal Candan'ın ailesinden Adalet Bakanlığı'na başvuru - 1

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 29 kiloyla kaldırıldığı hastanede 25 kiloya kadar düştü.

Yemek yemeyi reddeden Nihal Candan, yoğun bakımda tadavi altına alındı.

Genç kadının sağlık durumu kritik.

N-LIFE HABERLERİ

25 kiloya düştü, yoğun bakıma alındı: Nihal Candan'ın ailesinden Adalet Bakanlığı'na başvuru - 2

ANOREKSİYA TEŞHİSİ SONRASI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 5,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra anoreksiya nevroza teşhisiyle tahliye edilmişti.

Ancak Nihal Candan sağlığına kavuşamadı.

Yeme alışkanlıkları yüzünden artık hiçbir şey yiyip içemez hale geldi.

25 kiloya düştü, yoğun bakıma alındı: Nihal Candan'ın ailesinden Adalet Bakanlığı'na başvuru - 3

HASTANE ODASINDA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Annesi, kardeşi Bahar Candan ve arkadaşları onu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Hastane odasında geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladılar.

Dostları, Nihal Candan'a zor da olsa bir şeyler yedirmeye çalıştı.

25 kiloya düştü, yoğun bakıma alındı: Nihal Candan'ın ailesinden Adalet Bakanlığı'na başvuru - 4

25 KİLOYA DÜŞTÜ, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ancak hiçbir çaba yerini bulmadı.

Yeterli besin alamayan ve yemeği reddeden genç kadın daha da eridi; 29 kilodan 25 kiloya kadar düştü.

Candan, yoğun bakım tedavisini de reddetti.

25 kiloya düştü, yoğun bakıma alındı: Nihal Candan'ın ailesinden Adalet Bakanlığı'na başvuru - 5

ISRARLAR SONUCU YOĞUN BAKIM TEDAVİSİNİ KABUL ETTİ

En sonunda ailesinin ve arkadaşlarının ısrarı sonucu Nihal Candan yoğun bakım tedavisini kabul etti.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Candan'ın, organ yetmezliği belirtileri sebebiyle hayati tehlikesi sürüyor.

25 kiloya düştü, yoğun bakıma alındı: Nihal Candan'ın ailesinden Adalet Bakanlığı'na başvuru - 6

AİLESİNDEN VASİ ATANMASI İÇİN BAŞVURU

Nihal Candan'ın sağlık durumu hızla kötüleştiği için ailesi, onun rızası olmadan da tedavi sürecinin başlatılabilmesi amacıyla vasi atanmasını talep etti.

Anne Umut Canddan'ın vasi olarak atanması için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı.

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