25 kiloya düştü, yoğun bakıma alındı: Nihal Candan'ın ailesinden Adalet Bakanlığı'na başvuru

HASTANE ODASINDA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Annesi, kardeşi Bahar Candan ve arkadaşları onu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Hastane odasında geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladılar.

Dostları, Nihal Candan'a zor da olsa bir şeyler yedirmeye çalıştı.