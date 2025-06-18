25 kiloya düştü, yoğun bakıma alındı: Nihal Candan'ın ailesinden Adalet Bakanlığı'na başvuru
Anoreksiya rahatsızlığı nedeniyle 25 kiloya kadar düştüğü belirtilen Nihal Candan'ın sağlık durumu kritik. Sosyal medya fenomeninin ailesi, onun rızası olmadan da tedavinin başlatılabilmesi için, genç kadına vasi olarak annesinin atanması için bakanlığa başvuru yaptı.
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 29 kiloyla kaldırıldığı hastanede 25 kiloya kadar düştü.
Yemek yemeyi reddeden Nihal Candan, yoğun bakımda tadavi altına alındı.
Genç kadının sağlık durumu kritik.