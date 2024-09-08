27 yıllık evliliği bitmişti! Yeni aşk Arzum Onan'a yaradı

50 yaşındaki Arzum Onan şimdilerde iddiaya göre uzun yıllardır kendisine hayran olan iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşıyor.

Her ikisinin de evliliklerinden önce, Ankara'dan tanıştığı ve boşanma haberinin ardından Orkan Özkan'ın Arzum Onan ile yakınları aracılığıyla görüşmek istediği ve böylece aşk başladığını söyleniyor.