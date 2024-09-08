27 yıllık evliliği bitmişti! Yeni aşk Arzum Onan'a yaradı

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla sonlandıran Arzum Onan, bu yaz yeni bir aşkla gündeme geldi. 50 yaşındaki güzel oyuncu, aradığı mutluluğu iş insanı Orkan Özkan'da buldu. Bodrum tatilinin ardından Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'ın yanına giden Onan, California'dan paylaşım yaptı.

27 yıllık evliliği bitmişti! Yeni aşk Arzum Onan'a yaradı - 1

Magazin dünyasının örnek çitleri arasında gösterilen 1996 yılından bu yana mutlu bir beraberlikleri olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşanarak adliyeden el ele çıkmışlardı.

N-LIFE HABERLERİ

27 yıllık evliliği bitmişti! Yeni aşk Arzum Onan'a yaradı - 2

50 yaşındaki Arzum Onan şimdilerde iddiaya göre uzun yıllardır kendisine hayran olan iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşıyor.

Her ikisinin de evliliklerinden önce, Ankara'dan tanıştığı ve boşanma haberinin ardından Orkan Özkan'ın Arzum Onan ile yakınları aracılığıyla görüşmek istediği ve böylece aşk başladığını söyleniyor. 

27 yıllık evliliği bitmişti! Yeni aşk Arzum Onan'a yaradı - 3

Bu yaz Bodrum'da tatil yapan Özkan ve Onan çiftinden Arzum Onan'ın son paylaşımı California'dan geldi.

27 yıllık evliliği bitmişti! Yeni aşk Arzum Onan'a yaradı - 4

Arzum Onan'ın Amerika'ya sevgilisinin yanına gittiği iddia edildi. Onan, bu kez paylaşımına "Biraz aşağıdan, biraz yukarıdan…" notunu ekledi.

27 yıllık evliliği bitmişti! Yeni aşk Arzum Onan'a yaradı - 5

Ünlü oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı. Hem güzelliğine hem de fotoğraflarını kimin çektiğine dair yorumlar geldi.

27 yıllık evliliği bitmişti! Yeni aşk Arzum Onan'a yaradı - 6
27 yıllık evliliği bitmişti! Yeni aşk Arzum Onan'a yaradı - 7
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