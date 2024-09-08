27 yıllık evliliği bitmişti! Yeni aşk Arzum Onan'a yaradı
Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla sonlandıran Arzum Onan, bu yaz yeni bir aşkla gündeme geldi. 50 yaşındaki güzel oyuncu, aradığı mutluluğu iş insanı Orkan Özkan'da buldu. Bodrum tatilinin ardından Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'ın yanına giden Onan, California'dan paylaşım yaptı.
Magazin dünyasının örnek çitleri arasında gösterilen 1996 yılından bu yana mutlu bir beraberlikleri olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşanarak adliyeden el ele çıkmışlardı.