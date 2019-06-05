48 saatte Adana (Adana gezi rehberi)

KAZIM USTA'DA FERAHLAYIN

Gazipaşa’daki kafelere birkaç yüz metre mesafede yer alan Kazım Büfe ise muzlu sütü ile nam salmış. Dolaptan dondurulmuş karlı buz kıvamına gelmiş özel ve günlük sütten yapılma dondurma tarzı özel bir tarifleri ile muzlu sütlerini hazırlıyorlar. Adana'nın sıcağında o kadar ferahlatıcı ve dinlendirici ki, mutlaka denemelisiniz. Alt tarafı muzlu süt diyeceksiniz belki ama öyle değil! Lezzeti çok farklı, deneyin…

Bir başka Adana lezzeti olan Ali Göde'de katkısız, Şalgam suyu mutlaka deneyin.