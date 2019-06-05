48 saatte Adana (Adana gezi rehberi)

İstanbul'dan sadece 1 saat 10 dakikalık bir uçuşla Adana'ya varabiliyorsunuz. Adana Havalimanı şehir merkezinde olduğundan otelinize de 10 dakika içinde ulaşabiliyorsunuz.
Saat 09:30: Bunu daha önce duymuş olabilirsiniz, biz yine de size hatırlatmak istiyoruz. Yerel lezzetlerin en güzellerini sanıyoruz ki, sanayi sitesi içindeki restoranlar yapıyor. Sabah kahvaltısı için soluğu Sanayi Sitesi içindeki Levent Börekçilik'te alın. Bugün kafalara Adana böreği diye kazınmış olan böreğin doğduğu dükkan burası. Daha doğrusu seyyar bir börek tezgahı! Yandaki çay ocağı ile işbirliği yapınca, zamanla oturacak yerleri de oluşmuş. Böreğin özelliği en üst katı baklava hamuru, orta katman su böreği alt kısmı ise künefe hamurundan yapılması. Lezzet nasıl derseniz, aynı dükkandan İstanbul’da da bulabilirsiniz ancak buradaki lezzeti ile arada çok fark var.
Saat 10:00: Şimdi sıra Adana şehir gezisinde… Adana’nın tarihi eski şehir meydanını keşfedin. Turunuza önce Yağ Camii’sini gezerek başlayın. Ermeni St. Jean Kilisesi'nin yerine 1501 yılında inşaa edilmiş. Yağ Camisinin en önemli özelliği eskiden bir yağ deposu varmış burada. Bu yağ deposu sonradan abdesthaneye dönüştürülmüş ve caminin avlusunda ve dış kısmında Yağ satılmaya başlanınca burası Yağ Camii adı ile anılmaya başlanmış.
Ardından Adana’nın en fotografik ve sıra dışı yerlerinden biri olan Kazancılar Çarşısı'nı gezin. Bu bahsettiğimiz tüm yerler kısa mesafeli yürüyüşler ile gezilebilmekte.
Kazancılar Çarşısı'nda ustaların Adana kebabının şişlerini nasıl yaptıklarını, kazanlara nasıl şekil verdiklerini ve canlı canlı kazan kalaylamasının nasıl olduğunu görebilirsiniz. Bu arada önemli bir not olarak söylemeliyiz ki; son derece cana yakın ve misafirperver bir halkı var Adana'nın…
Adana’nın alametifarikalarından biri olan Büyük Saati ve onun hemen yanındaki Ulu Camii'yi-Ramazanoğlu Medresesi'ni de gezin. Ali Münif Caddesi üzerinde bulunan 32 metre yüksekliğindeki Büyük Saat kulesi 1881 yılında Vali Ziya Paşa'nın emriyle yaptırılırmış. Adana’nın buram buram tarih kokan sizi adeta geçmişte bir yolculuğa çıkaran, eski şehir meydanı var.
Ulu Camii de 1541 yılına tarihlenmiş olup, Ziya Paşa’nın mezarının hemen yanında yer alır.
Büyük saat yolu üzerinde, lokum, cezerye ve bilumum değişik tatlı alabileceğiniz 1948 yılında kurulmuş Tarihi Uğuroğulları dükkanını ziyaret edip, her biri birbirinden lezzetleri lokumlar, cezerye ve cevizli sucukların tadına bakabilirsiniz.
Büyük Saat Kulesi'nden biraz ileride ise Ziya Paşa Parkı bulunur. Buradan içeriye girince karşınıza tarihi bir yapı çıkar. Bu yapı bundan 650 yıl önce Ramazanoğulları Beyliği zamanında Kanuni Sultan Süleyman'ın misafir olarak kaldığı saray selamlığı olarak bilinir. Burası da Adana’nın mutlaka görülmesi gereken yerleri arasındadır.
Ardından Adana'nın simgelerinden biri olan Taşköprü ve çevresindeki yürüyüş yoluna hayran olduk. Çukurova'nın cam damarlarından biri olan Seyhan Nehri üzerinde kurulmuş olan tarihi Taş Köprü, Seyhan ilçesiyle ve Yüreğir ilçesini birleştirmektedir. Trafiğe kapalı olan köprüden geçerek, diğer ilçeye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Taşköprü’nün hemen yanındaki Sabancı Merkez Camii'si de tüm heybeti ile Adana’yı gezenleri selamlamakta…
Sonrasında bir dönem Atatürk'ün de konakladığı Atatürk Evi'ni ziyaret edebilirsiniz. Burası 15 Mart 1923'te Atatürk'ün Latife Hanım'la ile birlikte Adana'ya geldiğinde ağırlandıkları bina imiş. Atatürk'ün sonradan da gelip konakladığı odasını, çalışma masasını görebilirsiniz.
Ardından soluğu Adana Sinema Müzesi'nde alın. Yılmaz Güney, Müslüm Gürses, Şener Şen, Muzaffer İzgü, Ali Özgentürk, Orhan Duru, Aytaç Arman, Bilal İnci, Meral Zeren, Menderes Samancılar, Nurhan Tekerek ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi birçoğumuzun Adanalı olduklarını bilmediğimiz sinema sanatçısının resimlerini ve bazılarının balmumu heykellerini görmek çok değişik bir duygu!
Meğer Türk sinema sektörü Adanalılar olmasa çok eksik olurmuş diyebilirsiniz.
Saat 13:00: Eski Şehir Meydanından araç ile 10 dakikada Yeni Adana Müzesi'ne geçin.
Uzun zamandır bu kadar güzel organize edilmiş ve muhteşem bir ışıklandırma ile eserlerin ön plana çıkmasını sağlayan müze gezmemiş olabilirsiniz. Adana'ya gelirseniz mutlaka müzesini de gezmelisiniz.
Saat 14:00: Öğle yemeğinizi Adana'da kebap dışında alternatif arayanlara feyz olması açısından, Adana'nın içinde sulu ve yöresel ev yemeklerini yaşatmaya kendilerini adamış olan Köy Sofrası restoranında yiyebilirsiniz. Her yerinde kebap olan bir şehirde, yerel lezzetleri tatmak açısından mutlaka gelinmesi gereken bir restoran olduğunu düşünüyoruz.
Saat 15:30: Gazipaşa semtinde gezintiye çıkın. Bu bölgede Adana’nın keyifli kafeleri var.
3.cü nesil kahvelerden içebilir, birbirinden leziz cheesecake'leri Storia ve Botta Bloom Cafe’lerde yiyebilirsiniz.
Gazipaşa’daki kafelere birkaç yüz metre mesafede yer alan Kazım Büfe ise muzlu sütü ile nam salmış. Dolaptan dondurulmuş karlı buz kıvamına gelmiş özel ve günlük sütten yapılma dondurma tarzı özel bir tarifleri ile muzlu sütlerini hazırlıyorlar. Adana'nın sıcağında o kadar ferahlatıcı ve dinlendirici ki, mutlaka denemelisiniz. Alt tarafı muzlu süt diyeceksiniz belki ama öyle değil! Lezzeti çok farklı, deneyin…
Bir başka Adana lezzeti olan Ali Göde'de katkısız, Şalgam suyu mutlaka deneyin.
Saat 17:00: Çukurova Üniversitesi'nin kampüsüne girip, buradan eşsiz manzarayı izleyerek, kısa bir fotoğraf molası verebilirsiniz. (Üniversiteden öğrenci arkadaş tanıdığınız olursa içeri girmeniz kolaylaşabilir aksi takdirde güvenliğe rica edebilirsiniz) Adana’ya gelme şansı bulursanız, bir yolunu bulup üniversiteye gidin ve o eşsiz manzarayı siz de izleyin.
Saat 19:00: Adana'nın kebapçıları arasında namı tüm Türkiye'ye yayılmış Onbaşılar Kebap'a gidin. Adana kebabının inceliklerini öğrenmek ve kendi kebabınızı hazırlamak üzere, kebap atölyesine katılın. (Önceden rezervasyon yaptırmanız şart!) Satır kıyması ne demekmiş öğreneceksiniz. Kebap yapmanın ne denli zor zanaat olduğunu da deneyimlemiş olacağınıza eminiz. Onbaşılar Kebap, diğer Adana kebapçılarına göre biraz daha pahalı olsa da, restoranın manzarasını hiçbir yerde bulamazsınız.
Saat 09:30: Sabah sabah kahvaltıda ne ciğeri dediğinizi duyar gibi olduk! Evet sabah kahvaltısı için bir Adana klasiği olan ciğerciye gitmelisiniz.
Burası yine sanayi sitesi içerisinde yer alan ve içinde enfes lezzetlere ev sahipliği yapan kaliteli bir restoran. İsmi Kifidis Büyüksaat Kebapçısı. Açıkça söylemek gerekirse ben ciğeri fazla tercih etmem diyenleri bile şaşırtacak cinsten bir lezzet. Eminiz ki kaç şiş yediğinizi hatırlamayacaksınız.
Bir de bu restorana gelirseniz, Kifidis Spesiyal kebabını da mutlaka deneyin, Beyti gibi ekmeğe sarılı kebap kömür ateşinde ekmeği ile çevrilip, üzerine domates-sarımsak-tereyağlı bir sos dökülerek servis ediliyor. Lezzet olarak efsane…
Saat 11:00: Muz serasını gezin. Adana’da yetiştirilen muzları yerinde görmek, ne tarz bir bakım ile yetiştirildiklerini öğrenmek üzere sera gezinizden çok keyif alacağınızı düşünüyoruz. Seyahati esnasında farklı deneyimler yaşamak isteyenler muz serası, portakal bahçesi hasatı gibi deneyimleri önceden planlayarak yapabilirler.
Saat 13:00: Doğa seven ve farklı bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenler için Kapıkaya Kanyonu vadi yürüyüşü ideal bir seçenek. Adana’nın 45 dakikada uzaklığında olan, son yıllarda popüler hale gelen Karaisalı ilçesine de sadece 4 kilometre ötesinde yer alan kanyon, doğa içinde yürüyüş yapmak, Adana’nın farklı bir yüzünü görmek açısından son derece iyi bir etkinlik. Kanyona giriş ücreti bulunmamakta, bununla birlikte toplam 7 kilometrelik bir yürüyüş yolu bulunuyor.
Kısa bir yürüyüş bile yapsanız kendinizi yeniden doğmuş gibi hissettirecektir. Kanyonun hemen girişinde sağdaki salaş kafe'de, Adana'nın yöresel lezzeti "Sıkma"yı mutlaka deneyin. Patatesli, çökelekli ve ıspanaklı çeşitleri olan, gözleme tarzı bir hamurun dürüm şeklinde yuvarlanarak yenildiği leziz mi leziz bir çeşidi… Üstelik çağlayan suyun sesi ve onlara karışan kuş cıvıltıları da bedava…
Saat 15:00: Kapıkaya Kanyonu Varda Köprüsü'ne de ev sahipliği yapmakta. Bu köprü halk arasında Alman Köprüsü olarak söylenir. 200 metre uzunluğunda ve 99 metre yüksekliğiyle köprü tam bir mühendislik harikası... Buradaki demiryolu projesinin yapımı için 1911 yılında binlerce Alman ve Türk görev yapmış. Bağdat Tren Hattı'nın yıllarca süren inşası esnasında hayatına kaybeden Almanlar için mezarlık oluşturulmuş.
Saat 18:00: Akşam yemeğimiz için Raif Usta Kebap'a gidin. Dışarıdan baktığınızda burada da yemek mi yenir diyebilirsiniz belki. Ancak lezzetleri hiç de öyle değil! Adana’da yiyeceğiniz en iyi kebapları, en iyi salata-meze çeşitlerini Raif Usta Kebap'ta yemeniz mümkün. İşini aşk ile yapan arkadaşlar çalışıyorlar. Henüz 1 senelik bir mazileri olsa da, kaliteyi bozmazlarsa yakın bir gelecekte Adana'nın en popüler kebapçısı olabilirler.
Saat 20:30: Adana'ya gelmişken Kaymaklı Kadayıf yemeden olmaz. Doğan Kaymaklı bu işin adresi. Kaymaklı kadayıfını ve balkabağı üzeri tahin soslu tatlısını tadın.
Maalesef ki her güzel şeyin bir sonu var. Tadı damağınızda kalacak bu seyahat sonrası, daha yoldayken arkadaşlarınızla veya ailenizle yeniden Adana'ya gelme konusunda sözleşeceğinizden eminiz. Adana hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, Adana'yı çok güzel anlatan adanabaska.com seyahat blogunu da ziyaret edebilirsiniz. Adana'ya gelmeyi planlarsanız, otelinizi en uygun fiyata bulabilmeniz için otel arama motoru neredekal.com'a bakabilirsiniz.