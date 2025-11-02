62. Altın Portakal'da ödüller sahiplerini buldu: ‘Tavşan İmparatorluğu' 7 ödülle damga vurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Bir haftadır süren sinema maratonunda 7 ayrı kategoride ödül kazanarak geceye damgasını vuran "Tavşan İmparatorluğu", En İyi Film ödülünün de sahibi oldu.

25 Ekim'de geleneksel Festival Korteji ile başlayan, Onur ve Başarı Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu açılış töreniyle devam eden festival, yarışma filmlerinin ekipleri, jüri üyeleri, sanat dünyasından çok sayıda isim ve binlerce sinemaseverin katıldığı görkemli bir kapanışla final yaptı.

Nefise Karatay ve Alpdoğan Esenoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen gece, sahne performansları ve coşkulu alkışlar eşliğinde sinema emekçilerine adandı.

Gecenin en çok öne çıkan yapımı olan Tavşan İmparatorluğu, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Sanat Yönetmeni ödüllerini kazandı. Film aynı zamanda FilyYön En İyi Yönetmen Ödülü ve jüri tarafından verilen Ulusal En İyi Film ödüllerine layık görülerek toplamda 7 ödülle festivalin zirvesine yerleşti.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülü, "Erken Kış" filminin oyuncularından Leyla Tanlar'a verildi. Tanlar, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür ederek, hikayelerde kadınlara biçilen rolün ayrılan değil, arta kalan olduğunu belirtti.

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Parçalı Yıllar" filmindeki rolüyle Yetkin Dikinciler'in oldu. Dikinciler, yönetmenine ve film ekibine teşekkür ederek, güzel bir festival olduğunu ifade etti.

"Cahide Sonku" ödülü, "Parçalı Yıllar" filminden Bilge Şen, Ezgi Yaren Karademir ve "Bağlar Kökler ve Tutkular" filminin sanat yönetmeni Nanaz Bahram'a verildi.

"En İyi Kurgu" ödülünü "Noir" filminden Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci, "En İyi Müzik" ödülünü "Parçalı Yıllar" filminden İrsel Çivit, "En İyi Sanat Yönetmeni" ödülünü "Tavşan İmparatorluğu" filminden Tora Aghabayova, "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülünü "Tavşan İmparatorluğu" filminden Claudia Becerril Bulos aldı.

"Behlül Dal En İyi İlk Film" ödülü, "Sahibinden Rahmet" filminden Gözde Yetişkin ve Emre Sert'in, "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel" ödülü "Aldığımız Nefes" filminden Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yazan'ın, "Festival Nişanı" ise Öykü Karayel'in oldu.

"En İyi Senaryo" ödülünü "Sahibinden Rahmet" filminden Gözde Yetişkin ve Emre Sert, "En İyi Yönetmen" ödülünü, "Tavşan İmparatorluğu" filmiyle Seyfettin Tokmak kazandı.

"En İyi Kısa Film Ödülü"nün sahibi Deniz Koloş'un "Ölüm Bizi Ayırana Dek"e, "Belgesel Jüri Özel Ödülü" ise Rıza Oylum'un yönetmenliğini üstlendiği "Yerli Yurtsuz" filmine verildi. "En İyi Belgesel Film Ödülü", "Roman Gibi" filminin yönetmeni Tayfun Belet'e verildi.

"Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "A Poet" filminden Ubeimar Rios'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi ise "Adam's Sake" filmiyle Lea Drucker oldu. "En İyi Yönetmen Ödülü"nü "Father" filminin yönetmeni Tereza Nvotova'ya, "Jüri Özel Ödülü" de "İlahi Komedya" filmi aldı. "Uluslararası En İyi Film Ödülü"nü de "A Poet" filmi kazandı.

