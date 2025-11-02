62. Altın Portakal'da ödüller sahiplerini buldu: ‘Tavşan İmparatorluğu' 7 ödülle damga vurdu
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Bir haftadır süren sinema maratonunda 7 ayrı kategoride ödül kazanarak geceye damgasını vuran "Tavşan İmparatorluğu", En İyi Film ödülünün de sahibi oldu.
25 Ekim'de geleneksel Festival Korteji ile başlayan, Onur ve Başarı Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu açılış töreniyle devam eden festival, yarışma filmlerinin ekipleri, jüri üyeleri, sanat dünyasından çok sayıda isim ve binlerce sinemaseverin katıldığı görkemli bir kapanışla final yaptı.
Nefise Karatay ve Alpdoğan Esenoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen gece, sahne performansları ve coşkulu alkışlar eşliğinde sinema emekçilerine adandı.