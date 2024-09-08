Acun Ilıcalı'nın eski eşinden yeni aşk pozları

Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya evlenmesi kadar bu habere eski eşlerin ne tepki vereceğini de çok merak edildi. Şeyma Subaşı, önce kızının düğüne hazırlandığı bir fotoğraf ardından da hikayelerinin görüntülenme sayısını paylaşarak "Sabır" dedi. Zeynep Yılmaz ise gönlünü kaptırdığı iş insanı Bülent Ciritci'yle peş peşe pozlar paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşinden yeni aşk pozları - 1

Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Acun Ilıcalı'nın eski eşinden yeni aşk pozları - 2

Düğün sosyal medyanın gündemine otururken eski eşler de merak ediliyordu.

Acun Ilıcalı'nın eski eşinden yeni aşk pozları - 3

Şeyma Subaşı, Instagram hikayelerinin 1.2 milyon kişi tarafından izlendiğini duyurdu.

Bir video paylaşarak izlenme sayılarını takipçileriyle paylaşan Subaşı, görüntülerini "Sabır" notu ile yayınladı.

Paylaşımı kısa sürede ilgi gören Subaşı, takipçileri tarafından farklı yorumlar aldı.

Sosyal medya fenomeni, izlenme sayılarını paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

Acun Ilıcalı'nın eski eşinden yeni aşk pozları - 4

Şeyma Subaşı'dan sonra Zeynep Yılmaz da dikkat çekti.

İş insanı Bülent Ciritci ile bir süredir birlkte olan Zeynep Yılmaz sosyal medyada pozlarını paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşinden yeni aşk pozları - 5

Bir süredir beraber olan çiftten Zeynep Yılmaz artık aşkını saklamıyor.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi aşk pozlarını peş peşe paylaşınca pozlarına beğeni yağdı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşinden yeni aşk pozları - 6

Zeynep Yılmaz'ın sahibi olduğu Thanx Mimarlık, iş insanı Bülent Ciritci'nin kafesinin tasarımını üstlenmiş ve ikilinin yolu bu sayede kesişmişti. Arkadaşlıkla başlayan ilişkileri aşka dönmüştü.

Acun Ilıcalı'nın eski eşinden yeni aşk pozları - 7

NE ZAMAN AYRILDILAR?

Zeynep Yılmaz 2003 yılında Acun Ilıcalı ile dünyaevine girmişti.

2004 yılında ilk çocukları Leyla'yı, 2007 yılında ise ikinci çocukları Yasemin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı.

Çiftin 13 yıl süren evliliği 2016 yılında boşanmalarıyla son bulmuştu.

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