Acun Ilıcalı'nın eski eşinden yeni aşk pozları
Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya evlenmesi kadar bu habere eski eşlerin ne tepki vereceğini de çok merak edildi. Şeyma Subaşı, önce kızının düğüne hazırlandığı bir fotoğraf ardından da hikayelerinin görüntülenme sayısını paylaşarak "Sabır" dedi. Zeynep Yılmaz ise gönlünü kaptırdığı iş insanı Bülent Ciritci'yle peş peşe pozlar paylaştı.
Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.