Alec Baldwin’in kazayla katil olduğu filmin çekimleri devam edecek

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in "Rust" filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmenini kazara öldürmesinin ardından soruşturma sürüyor. Baldwin ve filmin yapımcılarının, görüntü yönetmeninin ailesiyle anlaşmaya vardığı, film çekimlerinin ocak ayında başlayacağı duyuruldu.

Alec Baldwin’in kazayla katil olduğu filmin çekimleri devam edecek - 1

Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in, 'yanlışlıkla' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü Rust filminin çekilip çekilmeyeceği merak konusu olmuştu.

Alec Baldwin’in kazayla katil olduğu filmin çekimleri devam edecek - 2

Kaza kurşunuyla ölen görüntü yönetmenin ailesi, davadan vazgeçti, setteki ölüme rağmen, filmin çekimleri devam edecek.  Çekimlerin Ocak ayında başlaması planlanıyor.

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Alec Baldwin’in kazayla katil olduğu filmin çekimleri devam edecek - 3

Anlaşma çerçevesinde Hutchins'in eşinin Baldwin ve filmin yapımcıları aleyhinde açtığı davadan vazgeçtiği açıklandı.

Alec Baldwin’in kazayla katil olduğu filmin çekimleri devam edecek - 4

Hutchins'in eşi Matthew, sette baş yapımcı olarak görev alacak. "Kimsenin suçu yoktu" diyen Hutchins olayın korkunç bir kaza olduğu vurgusu yaptı.

Alec Baldwin’in kazayla katil olduğu filmin çekimleri devam edecek - 5

Aralarında Alec Baldwin ve Jensen Ackles'ın yer aldığı orijinal oyuncu kadrosunun rollerine devam etmesi bekleniyor.

Alec Baldwin’in kazayla katil olduğu filmin çekimleri devam edecek - 6

Alec Baldwin, geçen yıl Rust filminin çekimlerinde, boş sandığı silahla prova yaparken, kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.

Alec Baldwin’in kazayla katil olduğu filmin çekimleri devam edecek - 7

Baldwin, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin ateşlemediğini savunmuş, "tetiği çekmedim" demişti.

Alec Baldwin’in kazayla katil olduğu filmin çekimleri devam edecek - 8

FBI raporunda ise "silahın ateşlenebilmesi için tetiğin mutlaka çekilmiş olması gerektiği" vurgulanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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