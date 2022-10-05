Alec Baldwin’in kazayla katil olduğu filmin çekimleri devam edecek

Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in, 'yanlışlıkla' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü Rust filminin çekilip çekilmeyeceği merak konusu olmuştu.
Kaza kurşunuyla ölen görüntü yönetmenin ailesi, davadan vazgeçti, setteki ölüme rağmen, filmin çekimleri devam edecek. Çekimlerin Ocak ayında başlaması planlanıyor.
ALEC BALDWİN’İN KAZAYLA KATİL OLDUĞU OLAYDA SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Anlaşma çerçevesinde Hutchins'in eşinin Baldwin ve filmin yapımcıları aleyhinde açtığı davadan vazgeçtiği açıklandı.
Hutchins'in eşi Matthew, sette baş yapımcı olarak görev alacak. "Kimsenin suçu yoktu" diyen Hutchins olayın korkunç bir kaza olduğu vurgusu yaptı.
Aralarında Alec Baldwin ve Jensen Ackles'ın yer aldığı orijinal oyuncu kadrosunun rollerine devam etmesi bekleniyor.
Alec Baldwin, geçen yıl Rust filminin çekimlerinde, boş sandığı silahla prova yaparken, kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.
Baldwin, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin ateşlemediğini savunmuş, "tetiği çekmedim" demişti.
FBI raporunda ise "silahın ateşlenebilmesi için tetiğin mutlaka çekilmiş olması gerektiği" vurgulanıyor.