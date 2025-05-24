Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi İranlı yönetmen: Elektrik kesintisi gölgesinde festival
Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 78'ncisi düzenlenen festivalde İranlı muhalif yönetmen Jafar Panahi "Sadece bir kazaydı" filmiyle Altın Palmiye Ödülüne layık görüldü.
Jüri başkanlığını bu yıl Fransız oyuncu Juliette Binoche'un üstlendiği 78. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.
İranlı yönetmen Panahi, "Un Simple Accident" başlıklı filmi bu yılki Altın Palmiye Ödülü'nü aldı.