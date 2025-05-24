Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi İranlı yönetmen: Elektrik kesintisi gölgesinde festival

Altın Kamera Ödülü'nü "The President's Cake" adlı filmin Iraklı yönetmeni Hasan Hadi alırken Kısa Metraj Ödülü, "I'm Glad You're Dead Now" isimli filmin sahibi Filistinli yönetmen Tawfeek Barhom'a verildi.

Filistinli yönetmen Barhom, ödülü alırken Fransa'nın sanatçılar için muhteşem bir yer olduğunu belirterek, "20 yıl sonra Gazze Şeridi'ne gittiğimizde ölüleri düşünmemeye çalışalım." dedi.

Yönetmen Laxe de ödülünü alırken yaptığı konuşmada, işgal altındaki Doğu Kudüs ziyareti sırasında tanıştığı bir Filistinli taksicinin kendisine Kur'an-ı Kerim'deki "Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık." ayetini söylediğini belirtti. Laxe, "Yaşasın farklılıklar, yaşasın kültürler ve yaşasın Cannes Festivali." ifadesini kullandı