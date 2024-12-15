Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut öldü mü, neden öldü?

Ankaralı Turgut, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimlerin başında yer almaya başladı. Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı Ankaralı Turgut 61 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından birçok kişi Ankara Turgut'un hayatı hakkında bilgileri araştırıyor. Peki, Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut neden öldü?

Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut öldü mü, neden öldü? - 1

Asıl adı Turgut Karataş olan Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Roman kökenli olduğu belirtilen Ankaralı Turgut'un Yöresel Halk Müziği ve Arabesk tarzında söylediği şarkılarla tanındı.

Müzisyenliğinin yanında söz yazarlığı da yapan Ankaralı Turgut aynı zamanda oyunculuk da yaptı.

Omuz Omuza, Dumanlı Yol, Reyting Hamdi ve unutulmaz dizi Olacak O Kadar'da roller alarak oyunculuğunu gözler önüne serdi.

N-LIFE HABERLERİ

Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut öldü mü, neden öldü? - 2

ANKARALI TURGUT ÖLDÜ MÜ?

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un kızı babasının vefat ettiğini "Babam Ankaralı Turgut'u kaybettik. Cenazesi yarın, öğle namazında Mamak Ortaköy mezarlığında" sözleriyle duyurdu.

Ankaralı Turgut bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut öldü mü, neden öldü? - 3

HASTALIĞI NEYDİ?

2017 yılında KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi gördü.

9 Ağustos 2024 tarihinde tekrar rahatsızlanan Ankaralı Turgut, Ankara, Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi sürecine başladı.

Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut öldü mü, neden öldü? - 4

5 Kasım 2024 tarihinde menajeri Murat Boran, Turgut Karataş'ın sağlık durumunun kritik olduğunu ve entübe edildilğini açıklamıştı.

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