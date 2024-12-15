Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut öldü mü, neden öldü?
Ankaralı Turgut, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimlerin başında yer almaya başladı. Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı Ankaralı Turgut 61 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından birçok kişi Ankara Turgut'un hayatı hakkında bilgileri araştırıyor. Peki, Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut neden öldü?
Asıl adı Turgut Karataş olan Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Roman kökenli olduğu belirtilen Ankaralı Turgut'un Yöresel Halk Müziği ve Arabesk tarzında söylediği şarkılarla tanındı.
Müzisyenliğinin yanında söz yazarlığı da yapan Ankaralı Turgut aynı zamanda oyunculuk da yaptı.
Omuz Omuza, Dumanlı Yol, Reyting Hamdi ve unutulmaz dizi Olacak O Kadar'da roller alarak oyunculuğunu gözler önüne serdi.