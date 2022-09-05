Ani ölüm uyarısı: Çocuğunuzu seviyorsanız gereğinden fazla beslemeyin

"AİLECE YEME DÜZENİNİ DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR"

Çocuklarda yanlış beslenmenin önüne geçmek için ailenin de kendi alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini belirten Tunçer, “Ailece yeme düzenini değiştirmek gerekiyor. Evde herkes pasta börek, patates kızartması yerken, herkes sağlıksız beslenirken çocuğunuza 'Sen bunları yemeyeceksin, sen çocuksun kilo alıyorsun’ demenin hiçbir manası yok. Anne babanın da kendi kilo ve fiziğine dikkat etmesi gerekiyor. Sonuçta çocuk anne ve babayı normal olarak algılıyor. Yani bir insanın babası göbekliyse annesi çok kiloluysa çocuk da ‘Demek ki normal insan böyle oluyor’ diye düşünüyor. O yüzden aslında bireylerin kendine dikkat etmesi gerekiyor. Evdeki yeme düzeni buna göre yapılacak, çocuk da buna doğuştan itibaren alışık olduğu için zaten kilo almayacak" dedi.

"Kilo alındıysa da evdeki herkes kilo vermeye çalışırsa çocuk onlara ayak uydurabilir. Yoksa ‘Sen yemeyeceksin’ demek çocuğa mantıklı bir yaklaşım değil" diyen Tunçer, "Marketlerde satılan cips türü çeşitli yapay gıda dediğimiz, fabrika ortamında üretilmiş gıdadan çocukların uzak tutulması gerekiyor. Çocuğunuzu seviyorsanız, bu zehirli gıdalardan çocuklarınızı uzak tutun" diye konuştu.