Babaların çocuk gelişiminde 8 önemli rolü

Hamilelik, doğum ve emzirme gibi süreçleri anneye ait olduğu için, çocuk gelişimi konusunda akla ilk olarak anneler geliyor. Ancak çocukların zihinsel ve ruhsal gelişiminde anneler kadar babalar da önemli bir yere sahip.

Peki çocuk gelişiminde babaların ne gibi katkıları var?

Uzman Psikolog Sena Sivri, sağlıklı baba-çocuk ilişkisinin çocukların gelişimi üzerinde sağladığı sekiz önemli faydayı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.