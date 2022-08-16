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Bebek SPA ve hidroterapisi hakkında merak edilenler

Haberler | 16.08.2022 - 13:47 - Son Güncelleme : 16.08.2022 - 13:49

Bebek SPA ve hidroterapinin Avrupa'da yaygınlaşmasının ardından son dönemde Türkiye'de de adı sıkça duyulmaya başladı. Peki Bebek SPA ve hidroterapinin faydaları neler, zararları var mı, ne zaman hangi aralıklarla gidilmeli? İşte Bebek SPA ve hidroterapi hakkında bilinmesi gerekenler...

Bebek SPA ve hidroterapisi hakkında merak edilenler - 1

SPA'sı su ve masaj uygulamasından oluşuyor. Uygulama bebeklerin kan dolaşımını hızlandırıyor, kas gelişimini destekliyor.

Bebek SPA ve hidroterapisi hakkında merak edilenler - 2

Bebek SPA'sı kolik ve gaz sancısı gibi problemleri de en aza indilmesine yardımcı olan bir yöntem.

Bebek SPA ve hidroterapisi hakkında merak edilenler - 3

Hidroterapi ise bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimini destekliyor. Hidroterapide bebekler boyun simidiyle birlikte belli sıcaklıkta optimize edilmiş jakuziler ya da havuzun içine alınıyor.

Bebek SPA ve hidroterapisi hakkında merak edilenler - 4

Jakuzilerde bulunan hava kabarcıkları bebeklerin fizyolojik gelişimlerine katkı sağlıyor. Bebeğin hareketleriyle kalp ile dolaşım sistemi harekete geçiyor buna bağlı olarak denge, beyin ve kas gelişimi daha hızlı gerçekleşebiliyor.

Bebek SPA ve hidroterapisi hakkında merak edilenler - 5

Uzmanlara göre bebeklerde hidroterapi sonrası sinir ve sindirim sistemlerinde de rahatlama görülürken; yeme, içme, gaz ve uyku sorunları da düzene giriyor.

Bebek SPA ve hidroterapisi hakkında merak edilenler - 6

Bebek SPA ve hidroterapi 0-1 yaş bebeklere ayda ortalama iki defa öneriliyor.

N-LIFE HABERLERİ

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