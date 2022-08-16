Bebek SPA ve hidroterapisi hakkında merak edilenler

Haberler | 16.08.2022 - 13:47 - Son Güncelleme : 16.08.2022 - 13:49
Bebek SPA'sı su ve masaj uygulamasından oluşuyor. Uygulama bebeklerin kan dolaşımını hızlandırıyor, kas gelişimini destekliyor.
Bebek SPA'sı kolik ve gaz sancısı gibi problemleri de en aza indilmesine yardımcı olan bir yöntem.
Hidroterapi ise bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimini destekliyor. Hidroterapide bebekler boyun simidiyle birlikte belli sıcaklıkta optimize edilmiş jakuziler ya da havuzun içine alınıyor.
Jakuzilerde bulunan hava kabarcıkları bebeklerin fizyolojik gelişimlerine katkı sağlıyor. Bebeğin hareketleriyle kalp ile dolaşım sistemi harekete geçiyor buna bağlı olarak denge, beyin ve kas gelişimi daha hızlı gerçekleşebiliyor.
Uzmanlara göre bebeklerde hidroterapi sonrası sinir ve sindirim sistemlerinde de rahatlama görülürken; yeme, içme, gaz ve uyku sorunları da düzene giriyor.
Bebek SPA ve hidroterapi 0-1 yaş bebeklere ayda ortalama iki defa öneriliyor.