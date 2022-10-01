Bebeklerde kabızlık neden olur, nasıl geçer, ne iyi gelir?

Yaşadıkları sıkıntıları ağlayarak anlatan bebeklerin, kaka yapmalarının gecikmesi ya da yaparken zorlanmaları ve ağlamaları kabızlık belirtileri olarak tanımlanır. Bebeğin kaka yapma sıklığında azalma, karın bölgesinde şişlik ve iştahında azalmalar da kabızlığa işaret eder. Peki Bebeklerde kabızlık neden olur, nasıl geçer, ne iyi gelir? İşte bebeklerde kabızlık hakkında bilinmesi gerekenler...

Bebeklerde kabızlık neden olur, nasıl geçer, ne iyi gelir? - 1

Mamanın sindirimi zor olduğundan, mama ile beslenen bebeklerin, anne sütü ile beslenen bebeklere göre kabız olma ihtimalleri daha yüksektir. Kabızlık yaşayan bebeklerin bu sorundan kurtulmaları ve rahatlayabilmeleri için yapılacak birkaç yöntem bulunmaktadır.


Bebeklerde kabızlık neden olur, nasıl geçer, ne iyi gelir? - 2

Kabızlık sorunu olan bebeklerde bacaklara bisiklet sürer gibi hareket yaptırmak, bağırsaklarda hareketlenmeyi tetikleyerek dışkılamayı kolaylaştırır.


Bebeklerde kabızlık neden olur, nasıl geçer, ne iyi gelir? - 3

Bebeklerin karnına tek elle yumuşak, dairesel hareketlerle masaj yapılması yoluyla bağırsak hareketleri artırılabilir. Bebeklere ılık banyo yaptırılması bağırsak hareketlerini tetiklediği için yararlı olabilir.

Bebeklerde kabızlık neden olur, nasıl geçer, ne iyi gelir? - 4

Bebeklerde anal bölgeden ateş ölçmeye yarayan rektal termometrelerin kullanılması dışkılamayı tetikleyebilir. Ya da doktor tavsiyesiyle dışkılamanın kolaylaştırılıp anal bölgede yaralanmanın önlenmesi adına anal bölgeye fitil veya gliserin uygulaması yapılabilir.

Bebeklerde kabızlık neden olur, nasıl geçer, ne iyi gelir? - 5

Geçmeyen kabızlık şikayeti için bebeğin genel durumu incelenmeli ve detaylı muayene ile olası hastalık bulguları için bir doktora başvurulmalıdır.

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