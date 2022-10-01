Bebeklerde kabızlık neden olur, nasıl geçer, ne iyi gelir?

Mamanın sindirimi zor olduğundan, mama ile beslenen bebeklerin, anne sütü ile beslenen bebeklere göre kabız olma ihtimalleri daha yüksektir. Kabızlık yaşayan bebeklerin bu sorundan kurtulmaları ve rahatlayabilmeleri için yapılacak birkaç yöntem bulunmaktadır.
Kabızlık sorunu olan bebeklerde bacaklara bisiklet sürer gibi hareket yaptırmak, bağırsaklarda hareketlenmeyi tetikleyerek dışkılamayı kolaylaştırır.
Bebeklerin karnına tek elle yumuşak, dairesel hareketlerle masaj yapılması yoluyla bağırsak hareketleri artırılabilir. Bebeklere ılık banyo yaptırılması bağırsak hareketlerini tetiklediği için yararlı olabilir.
Bebeklerde anal bölgeden ateş ölçmeye yarayan rektal termometrelerin kullanılması dışkılamayı tetikleyebilir. Ya da doktor tavsiyesiyle dışkılamanın kolaylaştırılıp anal bölgede yaralanmanın önlenmesi adına anal bölgeye fitil veya gliserin uygulaması yapılabilir.
Geçmeyen kabızlık şikayeti için bebeğin genel durumu incelenmeli ve detaylı muayene ile olası hastalık bulguları için bir doktora başvurulmalıdır.