Bebeklerde pişik neden olur, ne iyi gelir?

Ebeveynler bebeklerini her zaman korur ve sağlıklı büyümesi için tüm özeni gösterir. Bebeklerin ne kadar sağlığına ve beslenmesine dikkat edilse de bazen pişik kaçınılmaz olur. Pişik oluşumu bez kullanımı, sıcaklık ve kıyafet tercihlerine göre ortaya çıkabilir. İşte pişik nedenleri ve tedavi yöntemleri...

Bebeklerde pişik neden olur, ne iyi gelir? - 1

Bebeklerde bebek bezi ilişkili gelişen pişiklerde karşılaşılan en önemli unsurlar bezin kalitesi, bebek bezinin kuru tutulması, ıslak cildin temizlenmesinde gecikilmesi ve bezin çok sıkı bağlanması olabilir. İdrarla veya dışkıyla temas eden ve kısa süre içinde iltihaplanma riski ile karşı karşıya kalan cilt iltihaplanmayla birlikte ödemlenir, kızarır ve hassasiyetle ağrı şikayetleri ortaya çıkar.


Bebeklerde pişik neden olur, ne iyi gelir? - 2

Bebek bezinin ıslanması durumunda vakit geçirmeden bezin değiştirilmesi gerekir. Bezle temas eden bölgenin nemli tutulmadan en kısa sürede kurulanması ve temizlenmesi önemlidir.Temizleme aşamasında alkol bazlı olmayan ürünler ve bol su kullanılmalı, uygun havlu veya mendille nazikçe silme yoluyla temizlik sağlanmalıdır.


Bebeklerde pişik neden olur, ne iyi gelir? - 3

Pişiklerin tekrarının önlenmesinde bebek pudrası kullanılabilse de cildin kurumasına ve tahriş olmasına neden olabileceği ve bebek tarafından solunum yoluyla alınarak akciğerde tahrişe yol açabileceği için gerekmedikçe kullanımından kaçınılmalıdır. Pişik döküntüsünün uzun süre sebat etmesi, ciltten kabarık ve ağrılı döküntülerin ortaya çıkması, ateş gelişmesi, pişik bölgesinde iltihaplı akıntı oluşması gibi durumlarda ise mutlaka pediatri doktoruna başvurulmalıdır.


Bebeklerde pişik neden olur, ne iyi gelir? - 4

Sıcak havalarda boyun ve koltuk altı bölgelerindeki terleme olması da pişiğe yol açacaktır. Banyodan sonra yeterince kurulamadan bebeğe hava aldırmayan kumaşlardan üretilmiş kıyafetler giydirmek bir diğer pişik sebebi olarak karşımıza çıkabilir.


Bebeklerde pişik neden olur, ne iyi gelir? - 5

Alerjik reaksiyona neden olan bazı maddeler de pişik oluşumunu tetikler. Bebek cildine özel formüle sahip olmayan sabun gibi temizleyici kimyasallar ile bazı besinler, alerjik etkenler arasında sayılabilir. Bu durumlarda uzman tavsiyesiyle birlikte krem tedavisi uygulanabilir.

N-LIFE HABERLERİ

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