Bebeklerde pişik neden olur, ne iyi gelir?

Bebeklerde bebek bezi ilişkili gelişen pişiklerde karşılaşılan en önemli unsurlar bezin kalitesi, bebek bezinin kuru tutulması, ıslak cildin temizlenmesinde gecikilmesi ve bezin çok sıkı bağlanması olabilir. İdrarla veya dışkıyla temas eden ve kısa süre içinde iltihaplanma riski ile karşı karşıya kalan cilt iltihaplanmayla birlikte ödemlenir, kızarır ve hassasiyetle ağrı şikayetleri ortaya çıkar.
Bebek bezinin ıslanması durumunda vakit geçirmeden bezin değiştirilmesi gerekir. Bezle temas eden bölgenin nemli tutulmadan en kısa sürede kurulanması ve temizlenmesi önemlidir.Temizleme aşamasında alkol bazlı olmayan ürünler ve bol su kullanılmalı, uygun havlu veya mendille nazikçe silme yoluyla temizlik sağlanmalıdır.
Pişiklerin tekrarının önlenmesinde bebek pudrası kullanılabilse de cildin kurumasına ve tahriş olmasına neden olabileceği ve bebek tarafından solunum yoluyla alınarak akciğerde tahrişe yol açabileceği için gerekmedikçe kullanımından kaçınılmalıdır. Pişik döküntüsünün uzun süre sebat etmesi, ciltten kabarık ve ağrılı döküntülerin ortaya çıkması, ateş gelişmesi, pişik bölgesinde iltihaplı akıntı oluşması gibi durumlarda ise mutlaka pediatri doktoruna başvurulmalıdır.
Sıcak havalarda boyun ve koltuk altı bölgelerindeki terleme olması da pişiğe yol açacaktır. Banyodan sonra yeterince kurulamadan bebeğe hava aldırmayan kumaşlardan üretilmiş kıyafetler giydirmek bir diğer pişik sebebi olarak karşımıza çıkabilir.
Alerjik reaksiyona neden olan bazı maddeler de pişik oluşumunu tetikler. Bebek cildine özel formüle sahip olmayan sabun gibi temizleyici kimyasallar ile bazı besinler, alerjik etkenler arasında sayılabilir. Bu durumlarda uzman tavsiyesiyle birlikte krem tedavisi uygulanabilir.