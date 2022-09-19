Bebeklere kilo aldıran tarifler

Haberler | 19.09.2022 - 12:10 - Son Güncelleme : 19.09.2022 - 12:14
Eebevyenler zaman zaman'Acaba bebeğim aç mı kalıyor ya da bebeğim doymuyor mu' diye endişeye kapılarak zayıf bebeklerine kilo aldırmanın yollarını arayabilir. İçimde bulunduğu ayda olması gereken kiloda olmayan bebekler için evde yapılabilecek özel tariflerle kilo alımını destekleyebilirsiniz. Sağlıklı beslenme ile birlikte bebeklerde kilo aldıran yöntemler için evde pratik bir şekilde hazırlanan mama tariflerini deneyebilirsiniz. Bebeklere nasıl kilo aldırılır, kilo aldıran mama nasıl yapılır? Evde kilo aldıran mama tarifleri hangileri? Hangi mamalar bebeklerde kilo aldırır? Bebeklerde kilo aldıramanın püf noktaları neler? İşte bebeklerin kilo almasına yardım edecek besleyici tarifler...
Malzemeler:
1 adet küçük soğan
2 yemek kaşığı rende havuç
1 yemek kaşığı ince doğranmış kereviz sapı
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 büyük patates
200. gram beyaz etli balık
400 ml. süt
250 ml. su
Yapılışı:
Tereyağını tencerede erittikten sonra ince kıyılmış soğanı hafif pembeleştirin. Havucu ve kereviz sapının üzerine unu ekleyerek sebzeleri 1-2 dakika soteleyin. Suyu ve sütün yarısını ekleyin. Küp şeklinde doğadığınız patatesi de koydukan sonra kısık ateşte 15 dakika pişirin. Parçalara böldüğünüz balıkları be kalan sütü ekleyin, 10 dakika daha kısık ateşte pişirin.
Malzemeler:
1 çorba kaşığı irmik
1 muz
2 çorba kaşığı ev yoğurdu
1 çorba kaşığı pekmez
1 çorba kaşığı ceviz ezmesi
Yapılışı:
5 dakika boyunca irmiği suda haşlayın. Daha sonra haşlanmış irmiğe yoğurt, muz, ceviz ve pekmezi koyun. Hepsini ezip püre haline getirin.
Malzemeler:
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet kuru soğan
6 diş sarımsak
Yarım sap pırasa
1 adet orta boy havuç
1 adet orta boy kabak
1 dal karnabahar
1 dal brokoli
700 gr. kıyma
5 yemek kaşığı yoğurt
4 yemek kaşığı tam buğday unu
7 su bardağı su
Yapılışı:
Yağları, soğanı ve sarımsakları tencerede hafifçe pişirin. İçine kıymayı ekleyin. Kıyma iyice piştikten sonra doğadığınız sebzeleri ilave edin. Yumuşamalarının ardından 6 bardak suyu ekleyin. Bu esnada ayrı bir kapta yoğurt, un ve kalan bir bardak suyu çırpma teli ile karıştırın. Karıştırırken tencerede pişen kıymalı sebze suyundan da kepçe ile alıp ekleyin, ılıklaşınca tenceredeki çorbaya hazırladığınız terbiyeyi ilave edin. Çorbayı iyice kaynatın. Tüm besinler piştikten sonra karışımı blendırdan geçirin.
Malzemeler:
5 adet bebe bisküvisi
2 yemek kaşığı süt
Yarım çay bardağı su
1 ölçek mama
Çeyrek muz
Yapılışı:
Bebe bisküvisi, mama ve muzu blendırda karıştırın. Su ve sütü ayrı bir yerde ısıtın. İçine karışımı ilave edip bebeğinize ılık olarak yedirin.