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Bebeklere kilo aldıran tarifler

Haberler | 19.09.2022 - 12:10 - Son Güncelleme : 19.09.2022 - 12:14

Zayıf bebeklere kilo aldıran mama nasıl hazırlanır? Evde kilo aldıran bebek yemeklerini hazırlarken nelere dikkat etmeli? İşte kilo aldıran, sağlıklı ve besleyici mama tarifleri...

Bebeklere kilo aldıran tarifler - 1

Eebevyenler zaman zaman'Acaba bebeğim aç mı kalıyor ya da bebeğim doymuyor mu' diye endişeye kapılarak zayıf bebeklerine kilo aldırmanın yollarını arayabilir. İçimde bulunduğu ayda olması gereken kiloda olmayan bebekler için evde yapılabilecek özel tariflerle kilo alımını destekleyebilirsiniz. Sağlıklı beslenme ile birlikte bebeklerde kilo aldıran yöntemler için evde pratik bir şekilde hazırlanan mama tariflerini deneyebilirsiniz. Bebeklere nasıl kilo aldırılır, kilo aldıran mama nasıl yapılır? Evde kilo aldıran mama tarifleri hangileri? Hangi mamalar bebeklerde kilo aldırır? Bebeklerde kilo aldıramanın püf noktaları neler? İşte bebeklerin kilo almasına yardım edecek besleyici tarifler...

Bebeklere kilo aldıran tarifler - 2

BALIK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet küçük soğan

2 yemek kaşığı rende havuç

1 yemek kaşığı ince doğranmış kereviz sapı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 büyük patates

200. gram beyaz etli balık

400 ml. süt

250 ml. su

Yapılışı:

Tereyağını tencerede erittikten sonra ince kıyılmış soğanı hafif pembeleştirin. Havucu ve kereviz sapının üzerine unu ekleyerek sebzeleri 1-2 dakika soteleyin. Suyu ve sütün yarısını ekleyin. Küp şeklinde doğadığınız patatesi de koydukan sonra kısık ateşte 15 dakika pişirin. Parçalara böldüğünüz balıkları be kalan sütü ekleyin, 10 dakika daha kısık ateşte pişirin.   

Bebeklere kilo aldıran tarifler - 3

MUZLU PEKMEZLİ MAMA TARİFİ

Malzemeler:

1 çorba kaşığı irmik

1 muz

2 çorba kaşığı ev yoğurdu

1 çorba kaşığı pekmez

1 çorba kaşığı ceviz ezmesi

Yapılışı:

5 dakika boyunca irmiği suda haşlayın. Daha sonra haşlanmış irmiğe yoğurt, muz, ceviz ve pekmezi koyun. Hepsini ezip püre haline getirin. 

Bebeklere kilo aldıran tarifler - 4

SEBZE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

6 diş sarımsak

Yarım sap pırasa

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy kabak

1 dal karnabahar

1 dal brokoli

700 gr. kıyma

5 yemek kaşığı yoğurt 

4 yemek kaşığı tam buğday unu

7 su bardağı su

Yapılışı:

Yağları, soğanı ve sarımsakları tencerede hafifçe pişirin. İçine kıymayı ekleyin. Kıyma iyice piştikten sonra doğadığınız sebzeleri ilave edin. Yumuşamalarının ardından 6 bardak suyu ekleyin. Bu esnada ayrı bir kapta yoğurt, un ve kalan bir bardak suyu çırpma teli ile karıştırın. Karıştırırken tencerede pişen kıymalı sebze suyundan da kepçe ile alıp ekleyin, ılıklaşınca tenceredeki çorbaya hazırladığınız terbiyeyi ilave edin. Çorbayı iyice kaynatın. Tüm besinler piştikten sonra karışımı blendırdan geçirin.

Bebeklere kilo aldıran tarifler - 5

BEBE BİSKÜVİLİ MAMA TARİFİ

Malzemeler:

5 adet bebe bisküvisi

2 yemek kaşığı süt

Yarım çay bardağı su

1 ölçek mama

Çeyrek muz

Yapılışı:

Bebe bisküvisi, mama ve muzu blendırda karıştırın. Su ve sütü ayrı bir yerde ısıtın. İçine karışımı ilave edip bebeğinize ılık olarak yedirin.

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