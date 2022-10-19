"Bugün okul nasıl geçti?" yerine sorabileceğiniz sorular

Çocuklar okuldan geldikleri zaman ebeveynleri tarafından sorulan "Bugün okul nasıl geçti?" sorusunu "güzel" veya "iyi" gibi kısa ve somut bir şey anlatmayan sözcüklerle cevaplarlar genelde. Ancak çocuklarının okulda geçirdiği zamana dair daha fazla bilgi edinmek isteyen anne-babalar için, çocuklarını sıkmadan yöneltebilecekleri alternatif sorular da var. Sorulan sorular değişirse alınan cevaplar da farklılaşabilir. İşte çocuklarınızın okul hakkında ne düşündüğünün ve hissettiğinin içyüzünü anlamanıza yardım edecek alternatif sorular...