"Bugün okul nasıl geçti?" yerine sorabileceğiniz sorular

Çocuklar okuldan geldikleri zaman ebeveynleri tarafından sorulan "Bugün okul nasıl geçti?" sorusunu "güzel" veya "iyi" gibi kısa ve somut bir şey anlatmayan sözcüklerle cevaplarlar genelde. Ancak çocuklarının okulda geçirdiği zamana dair daha fazla bilgi edinmek isteyen anne-babalar için, çocuklarını sıkmadan yöneltebilecekleri alternatif sorular da var. Sorulan sorular değişirse alınan cevaplar da farklılaşabilir. İşte çocuklarınızın okul hakkında ne düşündüğünün ve hissettiğinin içyüzünü anlamanıza yardım edecek alternatif sorular...
. Bugün okulda en çok neye güldün?
. Seni üzen, canını sıkan bir şey oldu mu?
. Ağlayan arkadaşın oldu mu?
. Sence bugün okulda olan en iyi / en kötü şey neydi?
. Bugün en sevdiğin ders hangisiydi?
. Eğer seçme şansın olsaydı, sınıfta kimin yanında oturmak isterdin / istemezdin?
. Bugün duyduğun en tuhaf kelime hangisiydi?
. Sınıfınızdaki en komik kişi kim? Neden komik sence?
. Öğle yemeğinin en sevdiğin yemeği hangisiydi?
. Bizim sınıf öğretmenimiz matematik derslerinde hep sözlü yapardı. Sizin matematik dersleriniz nasıl geçiyor?
. Bugün teneffüslerde neler yaptın?
. En çok hangi arkadaşlarınla vakit geçirdin?
. Öğretmenin seni hiç uyardı mı?
. Bugün okulda yapmaktan en çok hoşlandığı ley ne oldu?
. Bugün öğretmen en çok hangi kelimeyi kullandı?
. Sence okulda neyi daha çok öğrenmelisin/yapmalısın?
. Sence sınıfta kime karşı daha iyi davranabilirsin?
. Öğle yemeğinde en sevdiğin yemek hangisiydi?
. Bugün en çok ne zaman sıkıldın?
. Sence okuldaki en harika yer neresi?
. Bugün bir başkası için yaptığın en güzel şey neydi?
. Sınıf arkadaşlarından biri, bir gün için öğretmen olacak olsa, bunun kim olmasını isterdin?
. Eğer yarın sınıfın öğretmeni olma şansın olsa, sınıfa ne öğretirdin?
. Bana bugün bir arkadaşın hakkında öğrendiğin bir şeyi anlat.
. Bugün kendinle en çok ne zaman gurur duydun?