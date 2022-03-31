“Çocuğum beni dinlemiyor” diyen ebeveynlere tavsiyeler

"Odanı hemen toplamazsan bir daha asla dışarı çıkmana izin verilmeyecek!" ya da “Eğer toplamazsan tüm oyuncaklarını atarım!” gibi tehditlerin işe yarama olasılığı yok.

Bunları tamamen hayal kırıklığıyla söylediğinizde ciddi olabilirsiniz, ancak çocuklar, bir ebeveynin aşırı cezalar veremediğini veya yapmayacağını çabucak fark eder.

Çocuğunuzla, gerçekten farkına varmadan bir tartışmanın içine çekilebilirsiniz, bunu yapmayın! “Evet öylesin!”, “Hayır değilim!” tartışmasının ne kadar uzun sürdüğünü fark edemeyebilirsiniz.

Örneğin çocuğunuza odasını temizlemesini söylerseniz ve bu konuda 20 dakika tartışırsanız, bu 20 dakika, sizin istediğinizin yapılmasını geciktirir. Bir güç mücadelesiyle dikkatinizi dağıtmayın. Bunun yerine, çocuğunuz uymamayı seçerse, katlanması gereken bir sonuç olduğunu ona gösterin.