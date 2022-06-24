Çocuğun uyku düzeni için yöntemler

Mark Twain, "Ben 14 yaşındayken babam o kadar cahildi ki, yaşlı adamın yakınımda olmasına bile tahammül edemezdim. 21 yaşına geldiğimde ise öyle çok şey biliyordu ki, bunca şeyi 7 yılda nasıl öğrendiğine şaşıp kaldım" sözleriyle büyüme çağındaki bir çocuk ile genç yetişkinlik arasındaki geçiş evresini oldukça güzel özetlemiş.

Tam da 11 ve 19 yaş arası ailesinin onu anlamadığını, bütün sıkıntıları tek başına yaşadığını, ilk aşk acısının bu kadar ağır ve vazgeçilmez olduğunu, dünya yıkılmış altında tek başına kalmış ve elini kimse tutmuyor gibi hissettiği o dönemi!