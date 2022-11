Çocuğunuz yeni bir kardeşe hazır mı?

Çocuğu kardeşe hazırlamak çoğu zaman ebeveynleri korkutan bir dönemdir. Çocuğunuzun yaşayacağı kıskançlıklar, size zorlu bir süreç yaşatabilir. Fakat dikkat edeceğiniz küçük ayrıntılarla bu dönemi daha iyi yönetebilirsiniz.

İnsanın doğasında var olan kıskançlık duygusu, çocuklarda genellikle yeni bir kardeşin doğumuyla kendini gösterir. Kardeş kıskançlığının temelinde ise her çocuğun anne ve babasının özel sevgisine olan ihtiyacı vardır. Aileye yeni bir kardeşin katılması her şeyden önce eve kendi varoluşuyla yeni bir bireyin gelmesi anlamına gelir. Beklendiği gibi her bebek, aile sistemine yeni bir madde eklemekte, bu da ana-babanın birbirleriyle ve çocuklarıyla olan ilişkilerini değiştirmektedir.

İşte çocuğu kardeşe hazırlamanın yolları...