Çocuğunuz yeni bir kardeşe hazır mı?

Çocuğunuza, sahip olduğu yaşamın belirli rutinlerinin değişeceğini söylemek onun için endişe verici olabilir. Bu sebeple çocuğunuzun bu yeni durumla başa çıkmaya çalışırken hayal kırıklığı gibi farklı duygular da yaşayabileceğini göz önünde bulundurun. Kardeşinin gelişiyle hayat boyu bir dosta sahip olacağı gibi pozitif durumları vurgulayın.

Kardeşinden hayatınızı çok etkileyecek ve değiştirecek bir durum gibi bahsetmeyin.

“Senin bir kardeşin olacak, ama bu senin hayatını etkilemeyecek ve seni hep çok seveceğiz” mesajını çocuğunuza çok net bir şekilde verin.