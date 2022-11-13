Çocuğunuza nasıl 'hayır' diyebilirsiniz?

Çocuğunuza kuralların nedenlerini anlatın ve ondan hangi davranışın ne zaman beklendiğini açıklayın. Bu kuralların yerleşmesini sağlamak için çocuğunuza tutarlı davranışlarda bulunmalısınız. Çocuk, kabul sınırlarını aşan durumlarda kendisine neden hayır dendiğini iyice anlamalı. Hayır demenin bir ceza olmadığını, bunun yalnızca bir tavır olduğunu öğrenmeli. Kuralların uygulanmasında ona aktif rol ve sorumluluk vermeli, doğru zamanda çabasını takdir etmeyi de göz ardı etmemelisiniz.
“Hayır”ları yumuşak, sıcak; ancak net, kararlı bir tonda söyleyin. Hayır dedikten sonra çocuğunuzun ilgisini çekebilecek, sevebileceği bir duruma çekmeye uğraşın.
Çocuğa hayır demek onu umursamadığınız ya da sevmediğiniz anlamına gelmiyor. Aksine çocuğunuza onu anladığınız ve korumaya çalıştığınız mesajını vermelisiniz. Ağzınızdan hayır çıktıktan sonra tutarlı olun. Biraz ağladığında ya da farklı zamanlarda normalde hayır diyeceğiniz şeye evet demeyin. Bu şekilde çocuğunuza sınır koymayı ve hayatında her zaman var olacak olan sınırlara karşı hazırlıklı olmayı öğretebilirsiniz.
Anne ve babanın çocuğun hayatındaki diğer kişilerin de kurallar konusunda işbirliği yapması çok önemlidir. Anababalar farklı kişilik özellikleri ve farklı kişilik özelliklerine sahip olduğu için sorunlar karşısındaki tepkileri de farklı olması doğaldır. Ancak bu farkı en aza indirmek çocukların yanında kurallar konusunda tartışmamak kurallar konusunda daha önceden konuşup birlikte karar almak ve uygulamak önemlidir. Annenin koyduğu bir kurala baba ‘’Bırak yapsın, yapsa ne olacak" derse veya anneanne dede ‘’Çocuğu ağlatmayın bizim evimizde bugünlük yapıversin’’ derse çocuklar kuralları öğrenemez ancak kuralları nasıl bozabileceklerini öğrenir.
Çocuğunuza, ağlama, mızıldama ve öfke nöbetleri karşısında pes ederek isteklerini bu şekilde yaptırabileceğini öğretmemelisiniz. Her istek ve ihtiyacının hemen karşılanmayabileceğini göstermelisiniz. Başkalarının da istek ve ihtiyaçları olabileceğini ve bunların kendi istek ve ihtiyaçlarından önce gelebileceğini öğretmelisiniz.
“Hayır” dediğiniz şeye yaşamınızda ne kadar yer verdiğinize bir göz atın. Kolanın zararlı bir içecek olduğunu anlatıp, bu nedenle onun içmesine izin vermiyor, ancak siz her akşam kola içiyorsanız, çocuğunuz için inandırıcı olmazsınız.
“Hayır” dediğiniz şeye karşı çocuğunuzun ilgisi artabilir, sizi denemek amacıyla defalarca ve hatta bıktırırcasına bu isteğini tekrarlayabilir. Sabırla “hayır”ınızı tekrarlayabilirseniz amacınıza ulaşmış olursunuz.
Çocuğunuzun bir şeyi yapmasına izin vermiyorsanız sadece “hayır” demek yeterli olmaz, çocuğunuza farklı bir şey yapmayı önerebilirsiniz. “Birlikte yemek yapalım mı?”, “Boyama yapmaya ne dersin?”, “Lego oynamak ister misin?” gibi.