Çocuğunuza özgüven kazandırma yolları

Özgüven, kişinin yeteneklerini ve duygularını tanıması, kendini sevmesi ve kendisine güvenmesi olarak tanımlanabilir.
Çocukta özgüven, doğumla birlikte gelişmeye başlar ve hayat boyu gelişen bir olgudur. Çocuğun ilk yıllarında ailenin çocuğa verdiği mesajlar aracılığı ile gelişmekte olan özgüven, çocuğun okula başlamasıyla birlikte öğretmen ve arkadaşlarından oluşan çevresiyle gelişmeye devam eder. Çocuğun özgüven gelişimi, ebeveynlerinin tutumuyla doğrudan bağlantılıdır.
Anne babanın çocuğa karşı tutumu, ebeveynlik stili, çocuktan beklentileri, çocuğun kendisiyle ilgili olumlu düşünceler geliştirmesinde yapıcı veya yıkıcı etkiler oluşturur.
Çocukta özgüven gelişimi doğduğundan itibaren başlar ve yaşam boyu devam eder. Bebeğe yeterli ilgi, şefkat, bakım, sevgi verilmesi özgüven oluşumunun temelidir. Daha sonrasında çocuğa ilk yıllarında verilen mesajlar, anne ve babanın çocuğa karşı tutumu, ebeveynlik stilleri, ebeveynlerin çocuktan beklentileri çocuğun kendine dair olumlu düşünceler geliştirmesine, çocukta özgüven oluşmasına yardımcı olur.
Çocuğun kendini güvende hissetmesi bu dönemde çoğunlukla ailesine bağlıdır. Çocuğun yaşamının ilk yıllarından itibaren ihtiyaçlarının yeterli ve düzgün bir şekilde giderilmesi özgüven oluşumunda büyük rol oynar.
● Kendi duygu ve düşüncelerini ifade edemiyorsa,
● Görev ve sorumluluklardan kaçıyorsa,
● Yanında güvende hissettiği kişilerden ayrılmakta zorluk yaşıyorsa,
● Yeni ortamlara girdiğinde kaygılanıyor yanında bir yetişkin istiyor ve kendini rahat hissetmiyorsa,
● Karar vermekte güçlük çekiyorsa,
● İlişkilerinde sınır koyamıyorsa,
● Sosyal ortamlarda bulunmaktan kaçınıyorsa,
● Sürekli utanç, suçluluk ve sevilmeme hissi duyuyorsa özgüven eksikliği var demektir.