Çocuk kıyafeti alırken nelere dikkat etmeli?

Çocuklar için giysi seçimi yaparken sadece neyin iyi göründüğü ya da sadece işlevsellik yeterli değil. İşte çocukları doğru giydirme kuralları... Bir e-ticaret çağında yaşıyoruz. Tek tuşla yüzlerce seçeneğe ulaşma şansı, aynı zamanda minikleri giydirme konusunda seçim yapmakta zorlanabildiğimiz anlamına da geliyor. Aslında çocukları giydirmenin bir kuralı var. Hayır, bu sadece neyin iyi göründüğüyle ya da sadece işlevsellikle ilgili değil. Neler mi? Hadi başlayalım öyleyse...\nÇocuğunuzu aklınızdaki modele uygun giydirmek isteyebilirsiniz. Bunun bir tasarımcı etiketiyle olması şart değil. İndirimli ürünler arasında ya da outlet mağazalarda dolaşarak da bir Burberry modeli kadar modaya uygun bir tulum bulabilirsiniz örneğin. Anahtar, basit olanı seçmek, şatafatlı olanı değil. Çocuğunuza koşma ve çocuk olma özgürlüğü sunmayan yüksek moda markası kıyafetler yerine minimalist tasarımları tercih edebilirsiniz.\nAldığınız her kıyafetten en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, bir veya iki beden büyük alın. Yeni doğmuş bir bebek için sadece bir beden büyükle yetinebilirsiniz. Ancak çocuğunuz büyüdükçe, giysi türüne bağlı olarak üç ila dört beden büyüğe kadar gidebilirsiniz. Kışlık ceketler veya kazaklar daha büyük olabilir, ancak pantolonlar yalnızca bir beden büyük olmalı. Yaş etiketinin alışverişlerinizde sizi kısıtlamasına izin vermeyin. Bazı bebekler diğerlerinden daha büyük bedene sahipken bazıları daha küçük olabilir. Seçtiğiniz kıyafetlerin, eğer küçük bir bebek içinse, kolay giydirilip çıkarılabilir olması gerekir. Örneğin bebek giysilerinin yaka kısımlarının çıtçıtlı ya da düğmeli olması önemli. \n\nKıyafetlerin kumaşı kolay yıkanabilir, yüksek ısıya dayanıklı ve yumuşak olmalı. Pamuklu kumaşlar tercih edin. Aksesuarlar hem işlevsel hem de şık olabilirse harika olur! İlk olarak aksesuarlar çocuğunuzun kıyafetini güzelleştirecektir. İkincisi, küçük çocuklar için eğlence amaçlı da işlev görebilir. Bazı oyuncaklar, herhangi bir kıyafete eğlenceli bir katkı sağlayan aksesuar olarak iki amaçlı kullanılabilir. Çocuğunuza tek bir aksesuar vermek güzel olabilir, ama onu bilezik veya kolye içinde boğmaktan kaçının. Bazı kıyafetler özellikler bebeklerin sadece bir veya iki kez kullanacağı anlamına gelse, küçük bebek sırt çantasına veya kolyesine savurganlık yaptığınızı düşünseniz bile suçlu hissetmeyin. Bebeğinizin gardırobunda çok az kullanacağı birkaç parça kıyafet veya aksesuar olmasının hiçbir sakıncası yok. Özel zamanlar için alacağınız nadir parçalar, fotoğraflar sayesinde anılarınızda yer edinecektir. Ancak satın aldığınız özel kıyafet ve akseaurların miktarı konusunda iyi düşünün. Mümkünse çocuğunuza ne giyeceğini seçme özgürlüğü vermeli ve farklı durumlar için nasıl giyineceğini öğrenebilmesi için fırsat tanımalısınız. Bu özgürlüğü küçük yaştan itibaren tanırsanız, giyinme sevgisini geliştirmesine de yardımcı olursunuz. Yetişkin olduğunda şık bir birey olmasının yolunu açmış olursunuz.\nHem kışın kullanılan bere ve atkı, bazı çocukların asla takmak istemediği aksesuarlardır. Bu aksesuarları kullanmasını sağlamak için de seçimi çocuğunuza yaptırmak işe yarar.