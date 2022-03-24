Çocuk kıyafeti alırken nelere dikkat etmeli?

Haberler - ntv.com.tr | 24.03.2022 - 07:44 - Son Güncelleme : 24.03.2022 - 07:45

Çocuklar için giysi seçimi yaparken sadece neyin iyi göründüğü ya da sadece işlevsellik yeterli değil. İşte çocukları doğru giydirme kuralları...

Çocuk kıyafeti alırken nelere dikkat etmeli? - 1
Çocuk kıyafeti alırken nelere dikkat etmeli? - 2
Çocuk kıyafeti alırken nelere dikkat etmeli? - 3
Çocuk kıyafeti alırken nelere dikkat etmeli? - 4
Çocuk kıyafeti alırken nelere dikkat etmeli? - 5
Çocuk kıyafeti alırken nelere dikkat etmeli? - 6

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