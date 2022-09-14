Çocuk odası dekorasyonunda İskandinav tarzı

Haberler | 14.09.2022 - 15:57
İskandinav tarzı çocuk odasında sadelik ve saflık ön plandadır. Çocuğun çalışma ve dinlenme alanı net bir şekilde birbirinden ayrılır. Yani çocuk yatağında yatarken kitaplarını görmek ve onu düşünmek yerine daha çok uykuya odaklıdır.
İskanfinav dekorasyonunda doğal tonlar tercih edilir. Odada bir ferahlık hissi verecek açık renkler daha çok kullanılır. Birbirine tezat renklerin yoğun kullanımıyla çocukların gözünün yorulacağı düşünülerek renklerde gri, beyaz, krem, bej tonları öne çıkar.
Mobilyalar genellikle açık mavi, toz pembe, uçuk yeşil, sarı gibi renklerle bütünleştirilir.
İskandinav çocuk ve bebek odalarında zehirsiz, boyasız tasarımların yanında daha doğal simgeler yer alır.
Çocuk odalarında kullanılan en yaygın oyun alanlarından biri çadırlardır. Çocukların kendi kendilerine yapabilecekleri, kendi eşyalarını götürüp içinde oynayabilecekleri, hazır model evler yerine daha keyifli ve doğal bir oyun ortamı kurabilecekleri bu çadırlar, İskandinav tipi çocuk odalarında çok popülerdir.
İskandinav tarzında yatakların ya da dolapların üzerine üçgen şeklinde kesilmiş renkli süsler asmak oldukça yaygın bir durum. Evde kendinizin yapavağı, çeşitli renklere boyayacağınız ahşap oklar ile dekoratif duvar panoları tasarlayabilirsiniz.