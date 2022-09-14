Çocuk odası dekorasyonunda İskandinav tarzı

Çocuk odalarında kullanılan en yaygın oyun alanlarından biri çadırlardır. Çocukların kendi kendilerine yapabilecekleri, kendi eşyalarını götürüp içinde oynayabilecekleri, hazır model evler yerine daha keyifli ve doğal bir oyun ortamı kurabilecekleri bu çadırlar, İskandinav tipi çocuk odalarında çok popülerdir.