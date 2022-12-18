Çocuklar için arkadaşlık kurmak neden önemlidir?

Arkadaşlık kavramı herkes için farklı şeyler ifade edebilir. Özellikle çocukluk yaşta kurulan arkadaşlıklar, hayat boyu aklınızdan çıkmayan anılar yaratır.
Birleşik Krallık'taki Sussex Üniversitesi'nden Rebecca Graber, "En iyi arkadaşınızın sizin için orada olduğunu bilirsiniz. Aslında bu samimiyet, sadece yanınızda olması değil her anlamda destek göstermesinden kaynaklanıyor” diyor.
Ama insan, en iyi arkadaşa sahip olmak için programlanmış bir varlık mı? Araştırmalar, başkalarıyla bu kadar yakın sosyal bağlar kurmamızın altında güçlü evrimsel yararların yattığını gösteriyor.
“Geleneksel olarak arkadaşlığı kültürel bir değer olarak görüyoruz. Ama arkadaşlık bundan daha derin ve daha temel," diyor Friendship: The Evolution, Biology, and Extraordinary Power of Life's Fundamental Bond kitabının yazarı Lydia Denworth. Babunlar ve yunuslar gibi türlerin yakın ilişkilerine bakıldığında bu arkadaşlığın ‘özel’ olmadığını görüyoruz. Aralarındaki arkadaşlık daha çok zamanla gelişen ve desteğe bağlı bir ilişki.
Yazar Denworth, "Paranızın karşılığını alabileceğiniz en iyi şey, iyi arkadaşlara sahip olmaktır; bu, aslanlarla savaşmanıza yardımcı olur" diyor. "Aslanlarla savaşmak için de yardıma ihtiyacımız var ve arkadaşlarımız bizim için bunu yapıyor” ifadelerini kullanıyor.
Arkadaş bulmak ve elde tutmak, gelişmesi biraz zaman alabilen bir beceridir.
Dört yaşından itibaren çocuklar, diğer insanların kendilerinden farklı düşüncelere, ilgilere ve duygulara sahip olabileceğine dair bir anlayış geliştirirler. Klinik psikolog ve Growing Friendships: A Kids' Guide to Making and Keeping Friends kitabının yazarı Eileen Kennedy-Moore, Zihin Teorisi olarak bilinen bu kapasitenin çocukların arkadaş edinmesine yardımcı olduğunu söylüyor. "Başka birinin bakış açısını hayal etmede daha iyi hale geliyorlar ve bu daha samimi dostluklar kurulmasına olanak sağlıyor” diyor yazar.
Çocukların genellikle pragmatik bir arkadaşlık görüşüne sahip oldukları ve oyun alanında veya sınıfta akranlarıyla yakın bağlar kurdukları biliniyor. Buna da "Birlikte olduğun kişiyi sev" yaklaşımı deniyor. Çocukların yetişkinlere göre avantajlı olduğu belirtiliyor çünkü 25 kişiyle aynı odadalar. Yetişkinlikte ise arkadaşlık bulmak ve geliştirmek bilinçli bir çaba gerektiriyor.
Bir araştırmaya göre, yetişkinler birini tanıdıktan sonra sıradan bir arkadaşlığa geçmek için yaklaşık 50 saat, birbirlerini arkadaş olarak görmeden önce 90 saat ve duygusal bir bağı paylaşan yakın arkadaşlar olmak için 200 saatten fazla zaman harcıyor.
Psikologlar, en iyi arkadaşlıkların çocukların büyüdükçe romantik olanlar da dahil olmak üzere her türlü yakın ilişkiye hazırlanmalarına yardımcı olduğunu söylüyor. Kennedy-Moore’ a göre "En iyi arkadaşlık gerçekten aşık olmak gibidir.” Çocuk yaşta kurulan yakın arkadaşlıklar, çocukların yaşamları boyunca kurdukları ilişkileri etkileyecektir. Bu arkadaşlıklar sayesinde yalnızlık, kıskançlık ve hayal kırıklığı gibi duygularla başa çıkmayı öğrenirler.
Çocukların evde arkadaşları hakkında konuşmaması, onların arkadaşları olmadığı anlamına gelmiyor. Bu başkalarıyla daha sessiz bir etkileşim tarzını tercih etmelerinden kaynaklanabilir.
Ebeveynler, okul dışında eğlenceli buluşmalar düzenleyerek çocuklarının arkadaşlık kurmalarına destek olabilirler. Çocuklar genellikle birlikte eğlenceli şeyler yaparak arkadaş olurlar, bu nedenle çocuğunuzun ilgi alanlarını düşünmek ve kişiliklerine uyan ve diğer çocuklarla yapılabilecek aktiviteler aramak isteyebilirsiniz.