Çocuklar için oyun oynamanın faydaları

Oyunlar çocukların fiziksel, duygusal, sosyal, bilişsel gelişimini hızlandırır; dil gelişimini olumlu etkiler, konsantre olma sürelerinin uzamasını sağlar. Bilimsel veriler oyun oynamanın bazı ebeveynlerin düşündüğü gibi bir boş zamanları doldurma veya rahatça gürültü yapma eylemi olmadığını, çocuk gelişimi açısından büyük faydalar sağladığını gösteriyor.
Çocuklar birçok şeyi; örneğin pazarlık yapmayı, anlaşmayı, insanlara farklı şekillerde hitap etmeyi, beklemeyi, sabretmeyi, sorun çözmeyi, paylaşmayı oyun oynayarak öğrenebilirler. Oyun sırasında çocukların bütün vücudu çalışır ve özellikle el becerileri gelişir.
Çocuğun yaşına göre tercih edilebilecek lego, puzzle, ahşap oyuncaklar, müzik aletleri ince motor becerilerini; hoplamalı, zıplamalı, koşmalı oyunlar ise kaba motor becerilerini geliştirir.
Hem evcilik gibi role play oyunları hem de oyuncak bebekler gibi bir aracının olduğu oyuncaklar aracılığı ile oynanan oyunlar, çocukların hayal gücünün gelişmesini sağlar.
Bu oyunlar esnasında çocuğun büründüğü roller, onunla oynarken senin büründüğün rol, olaylara verdiği tepkiler, zihnini kullanarak ortaya yeni şeyler çıkarması gibi durumlar haya gücünü ciddi şekilde tetikler ve ufkunun genişlemesini sağlar.
Oyun oynamak çocuğun kendine olan güvenini geliştirir. Problem çözme ve sorunlarla başa çıkma yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Çocuk evde kendi kendine oynarken başrolde kendisi vardır. Her şeyi kendisi yapar. Sorunu kendisi çözer. Hayal gücünü kullanarak bir şeyler ortaya çıkarır. Böyle bir oyun ortamı çocuk için biçilmiş bir kaftandır.
Çocuk, sözle öğrenemeyeceği cüret, korkusuzluk, kendini açıklayabilme dürtüsü, yaratıcılık ve liderlik vasıflarını bu ikili oyunlarda pratik olarak öğrenebilir ve özgüvenli bir birey haline gelir. Bu sayede sosyal ortamda varlığını sürdürebilir ve diğer insanlarla yaşamayı öğrenir.
Oyunla çocuk kendine sanki küçük bir dünya yaratmış olur. Onun o oyun alanı sanki o büyük çevresinin küçük bir maketidir. Bu oyun süreciyle çocuk çevresini daha iyi tanır ve anlar, sosyalliğini geliştirir. İlişkilerini geliştirir.
Özellikle grup halinde oynanan oyunlarda çocuk, kendine yakın hissettiği diğer çocuklarla paylaşım içerisine girer, oyunun sonucuna varmak ya da başarılı tamamlamak için iş birliği yapar. Bu durum, ikili ilişkilerin gelişmesine yardımcı olur. Çocuk, ilerleyen dönemlerde arkadaşlık kurma konusunda daha başarılı olur.
Çocuğun ilgisini çeken bir oyun ya da oyuncak, dikkatini artırmasına ve bu oyun ya da oyuncağı her ayrıntısıyla incelemesine olanak sağlar. Bu sayede çocuğun dikkat süresi uzar ve bunun ilerleyen hayatında da özellikle okul başarısı üzerinde ciddi faydaları olur.