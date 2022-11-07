Çocuklar için oyun oynamanın faydaları

Hem evcilik gibi role play oyunları hem de oyuncak bebekler gibi bir aracının olduğu oyuncaklar aracılığı ile oynanan oyunlar, çocukların hayal gücünün gelişmesini sağlar.

Bu oyunlar esnasında çocuğun büründüğü roller, onunla oynarken senin büründüğün rol, olaylara verdiği tepkiler, zihnini kullanarak ortaya yeni şeyler çıkarması gibi durumlar haya gücünü ciddi şekilde tetikler ve ufkunun genişlemesini sağlar.