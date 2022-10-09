Çocuklara hangi yaşta hangi bilgisayar oyunları önerilir?

Çocuğa bilgisayar oyununu yasaklamalı mı? Çocuğun oyun bağımlısı olduğu nasıl anlaşılır? Yaşa göre oyun tercihleri nasıl olmalı? İşte çocuklar için bilgisayar oyunu rehberi...

Çocuklara hangi yaşta hangi bilgisayar oyunları önerilir? - 1

Amerikan Pediatristler Derneği ilk 24 ay çocukları ekranla tanıştırmamak gerektiğini söylüyor. Bazı uzmanlar, 3 yaşından önce çocukları teknoloji ile tanıştırmamayı vurguluyor.

Yaşlarına göre çocukların ekran başında kalabilecekleri süreler şöyle sıralanabilir:

  • 0~3 yaş önerilmez.
  • 3~4 yaş için günde 20 dakika
  • 4 yaşından itibaren her yaş için günde 10 dakika ilave edebilirsiniz. 

Bazı uzmanlar yaşı 10 ile çarpmayı öneriyor. Buna göre 4 yaş çocuğuna günde 40 dakika, 5 yaş çocuğuna günde 50 dakika ekran hakkı gibi. 

Çocuklara hangi yaşta hangi bilgisayar oyunları önerilir? - 2

ÇOCUĞUNUZ BİR BİLGİSAYAR OYUNU BAĞIMLISI MI?

Çocuklar, ödev yapmaları ve ders çalışmaları gereken zamanı bilgisayar ile geçiriyorsa, bilgisayarı sosyal faaliyetlerine ve arkadaşlarına tercih ediyorsa, öğretmenleri çocuğunuzla ilgili farklılıklar gözlemliyorsa bağımlılıktan şüphelenmek gerekiyor. Bu durumda çocuğunuzun bilgisayar kullanımı ile ilgili adım atmanız gerekiyor. Doğru yöntemler kullanıldığı takdirde bilgisayar oyunları, zaman yönetimi, mesajları doğru algılama, eleştirel düşünme, görsel becerinin artışı, zihinsel kapasiteyi yükseltme ve stres altında soğukkanlı kalabilme becerisi gibi özelliklerin kazandırılmasına aracı olabiliyor. Önemli olan bilgisayar oyunlarını yasaklamak değil; doğru kullanmayı öğretmek.

Çocuklara hangi yaşta hangi bilgisayar oyunları önerilir? - 3

BİLGİSAYAR OYUNLARIYLA İLGİLİ AİLENİN YAKLAŞIMI NE OLMALI?

İnsanlarda yasaklanan şeylere karşı merak ve öğrenme içgüdüsü uyanır. Bu nedenle yasaklamak çözüm olmayacaktır. Yasaklamak yerine çocuğunuza bilgisayarı doğru kullanmayı öğretmeniz ve onu farklı alanlardaki hobilerle tanıştırmanız gerekiyor. Ne sürekli “hayır” demek, ne de sürekli “evet” demek doğrudur. Bir tanesi çocuğun özgüvenini törpüler, diğeri ise özsaygısını.

Çocuklara hangi yaşta hangi bilgisayar oyunları önerilir? - 4

Bilgisayar oyunları; macera oyunları, spor, yarış, zeka oyunları, savaş ve strateji oyunları gibi çeşitli içeriklerde olabiliyor. Şiddet ve saldırganlığa yönelik davranışlar yaşamın ilk yıllarında kazanılıyor. Bilgisayar oyunlarına bağımlılık ise zamanla hastalık haline dönüşüyor. Adam vurma ve öldürmenin çok olduğu oyunlara düşkünlük göstermenin, çocuklar için kızgınlık duygusunu artırdığı ve gerçek hayatta saldırgan davranışlar göstermeye yol açtığı düşünülüyor. Bu konuda ise en büyük görev elbette ailelere düşüyor.

Çocuklara hangi yaşta hangi bilgisayar oyunları önerilir? - 5

YAŞLARINA GÖRE ÇOCUKLARA HANGİ TÜR OYUNLAR OYNATMALI?

  • 3-5 yaş arasında renkler, sayılar, hayvanlar ve çiçekleri öğreten, çok fazla hareketli görüntü ve ekran parlaklığı içermeyen oyunlar.
  • 4-6 yaş arasında hafıza geliştirici yap-boz ve eşleştirme gibi oyunlar, sorumluluk kazandırıcı bahçe yapıp bakma, hayvan çiftliği, hayvanat bahçesi bakıcılığı gibi oyunlar, strateji geliştiren park kurma, pizzacı kurma vb oyunlar.
  • 6-8 yaş arasında biraz daha karmaşık zeka oyunları, dil öğrenme oyunları, strateji ve sorumluluk oyunları yanında cinsiyetine göre ufak tefek yarış ve spor oyunları.
  • 8 yaşından sonra artık çocuk fazla gerçek unsur içermeyen vurdu kırdı oyunlarını oynarsa 1 sat süre kısıtı kaydıyla karışmamak doğru olacaktır. Yine de sürükleyici strateji ve inşa oyunları (simcity, zoo tycoon vb.) tercih edilebilir. 

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