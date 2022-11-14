Çocuklara zorla yemek yedirmeyin!

ZORLA YEDİRMEK NEDEN YANLIŞ?

Unutmamak gerekir ki çocuk hekimi, çocuğun gelişiminde, çocuğun beslenme alışkanlıklarından kaynaklan bir problem olmadığını dile getiriyorsa, çocuğun akranlarına kıyasla daha az yiyor olması da bir problem değildir.

Bebek açısından bakıldığında; zorla yedirme söz konusu olduğunda, başlangıçta kokusu ve sesinden onca insan arasından ayırt ettiği ve güvenle yöneldiği annesi tarafından varlığı tehdit edilmektedir. Çünkü bebeğin beyni, reddettiği besini “tehlike” olarak algılar. Dolayısıyla güvenmek amacıyla yöneldiği annesi ona tehlikeli bir şeyi zorla yediren biri olmaktadır. Annesinden uzaklaşan bebekte anksiyete başlar.

Anneye güvenli bağlanma değil kaygılı bağlanma oluşmasına neden olur. Çocukta özgüven eksikliği gelişir. Sosyal iletişimsizliğe neden olur. Yeme problemlerinin çıkmasına alt yapı hazırlar.