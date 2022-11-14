Çocuklara zorla yemek yedirmeyin!

Çocuğuna yemek yedirmek bazen bir savaşa dönüşüyor, değil mi? Uzmanlar, özellikle bebeklik dönemindeki küçük çocuklara zorla yemek yedirmenin, esasında çocuğun doğrularını yok sayarak onu taciz etme etkisi yarattığını söylüyor.
Rüşvet, tehditle yemek yedirme benzeri girişimlerin tümü, küçük çocuğun beden sinyallerinden kuşku duymasına, çoğunlukla o ebeveynle arasındaki ilişkinin yıpranmasına ve bunun tekrar tekrar yaşanması durumunda, çocuğun özgüveninin zarar görmesine neden oluyor.
Çocuklar ve bebekler neden yemek yemezler?Çocuk henüz acıkmamış olabilir.
Diş çıkarma dönemindeyse bu durum iştahsızlığı tetikler.
Sevmediği bir yiyecekten kaçıyor olabilir.
Çok hareketli bir döneminde olabilir, yemek yemek yerine oyun oynamayı tercih ediyor olabilir.
Ebeveynlerine kızmış, kendince onları cezalandırıyor olabilir.
Kansızlık sorunu olabilir.
Kardeş kıskançlığı olabilir ya da psikolojik bir sorunu vardır.
Unutmamak gerekir ki çocuk hekimi, çocuğun gelişiminde, çocuğun beslenme alışkanlıklarından kaynaklan bir problem olmadığını dile getiriyorsa, çocuğun akranlarına kıyasla daha az yiyor olması da bir problem değildir.
Bebek açısından bakıldığında; zorla yedirme söz konusu olduğunda, başlangıçta kokusu ve sesinden onca insan arasından ayırt ettiği ve güvenle yöneldiği annesi tarafından varlığı tehdit edilmektedir. Çünkü bebeğin beyni, reddettiği besini “tehlike” olarak algılar. Dolayısıyla güvenmek amacıyla yöneldiği annesi ona tehlikeli bir şeyi zorla yediren biri olmaktadır. Annesinden uzaklaşan bebekte anksiyete başlar.
Anneye güvenli bağlanma değil kaygılı bağlanma oluşmasına neden olur. Çocukta özgüven eksikliği gelişir. Sosyal iletişimsizliğe neden olur. Yeme problemlerinin çıkmasına alt yapı hazırlar.
Bebek ya da çocuk bir besini reddediyorsa, besini reddetmesine saygı duyup onu vermekte ısrar etmeyin. Bebeğin beyni, bir besine renk, tat, doku ve kokusunu dikkate alarak yönelir veya reddeder. Örneğin meyve yemeyen bir bebeğe söz konusu meyve yoğurda bulanarak yedirilebilir. Bunun mantığı; beyindeki yaklaş-kaç sinyallerini kayıtlı şablonlara göre veren mekanizma aracılığı ile, bebeğin süte yani beyaza ve süt koku ve dokusuna benzer besinlere otomatik olarak yöneleceği düşüncesidir.
Çocuğa kesinlikle yiyebileceğinden fazla besin sunmayın. Ona aç kalma imkanı tanıyın. Acıkıp kendisinin yemek talep etmesi gelişimi ve psikolojisi için daha iyidir.
Çocuğunuza rol model olmalısınız. Belli saatlerde masa başında sağlıklı yemekler yiyerek mutlaka ona örnek teşkil etmelisiniz.
Yemek yenirken çocukla çatışmaya girmeyin. Yemek konusunda rahat olduğunuzu ona hissettirirseniz çocuğunuz zorlama olmadan kendisi yanaşacaktır.
Asla elinizde kaşıkla çocuğun peşinden koşturmamalısınız. Bu kovalamaca çocuğun hem gereksiz şekilde yorulmasına hem de yemekten iyice uzaklaşmasına ve baskı hissetmesine neden olur.
Çocuğunuza yiyeceği yemeyi seçme şansı tanımak, güzel sunumlarla vermek, tabağını tıka basa doldurmamak basit ama etkili çözümlerdir.
Beslenme esnasında uyarıcı televizyon, cep telefonu, tablet gibi cihazlar açık olmamalı.