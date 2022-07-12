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Çocuklarda davranış bozukluğu nedir ve belirtileri nelerdir?

Haberler | 12.07.2022 - 09:23

Başkalarının temel haklarına saldırmak, başlıca toplumsal kuralların hiçe sayılması ve bunun tekrarlayıcı bir biçimde sürekli olarak devam etmesi bir davranış bozukluğudur. Peki çocuklarda davranış bozukluğu belirtileri nelerdir ve ebeveynler bu konuda nelere dikkat etmelidir? İşte yanıtları...

Çocuklarda davranış bozukluğu nedir ve belirtileri nelerdir? - 1

ve ergenlerin, kurallara ve toplumsal değerlere uymaması ve başkalarının haklarını ihlal eden davranışlar göstermesi bir davranış bozukluğudur.

Peki bir çocukta davranış bozukluğu olup olmadığı nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir ve ebeveynler nelere dikkat etmelidir?

Dr. Koray Karabekiroğlu, ‘Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım?’ kitabında bu konuyu ele aldı. İşte ayrıntılar...

Çocuklarda davranış bozukluğu nedir ve belirtileri nelerdir? - 2

EN AZ ÜÇ TANE BELİRTİ VARSA DİKKAT

Aşağıdaki belirtilerin en az üç tanesinin son altı ay içinde görülmesi halinde davranış bozukluğu teşhisi konulur. 

-Çoğu zaman başkalarına gözdağı vermek, üstünlük taslamak, kabadayılık etmek

-Çoğu kez kavga ve dövüş başlatmak

-Sopa, taş, kırık şişe, şiş, bıçak, tabanca gibi aletlerle başkalarına ciddi bir biçimde fiziksel olarak zarar vermek ve onları yaralamak

Çocuklarda davranış bozukluğu nedir ve belirtileri nelerdir? - 3

ACIMASIZ DAVRANIŞLAR

-İnsanlara fiziksel olarak acımasız davranmak

-Hayvanlara fiziksel olarak acımasız davranmak

-Diğer insanlara saldırarak soyma ve hırsızlık

-Cinsel olarak diğer insanları taciz etmek, zorlamak

Çocuklarda davranış bozukluğu nedir ve belirtileri nelerdir? - 4

ÇEVREYE ZARAR VERMEK

-Yangın çıkarmak

-Başkalarının eşyalarına zarar vermek, eşyaları kırıp dökmek

-Başka insanların evine, arabasına girmek

-Bir çıkar sağlamak ve sorumluluktan kaçmak için çoğu zaman yalan söylemek

-Başka insanların değerli eşyalarını çalmak

Çocuklarda davranış bozukluğu nedir ve belirtileri nelerdir? - 5

KURALLARI BOZMAK VE ANTİ SOSYAL DAVRANIŞLAR

-Mağazalardan ya da herhangi bir yerden kimse görmeden eşya çalmak

-13 yaş öncesinden başlayarak çoğu zaman okuldan kaçmak, kuralları ciddi biçimde bozmak

-18 yaşından sonra anti sosyal davranışlar göstermek

Çocuklarda davranış bozukluğu nedir ve belirtileri nelerdir? - 6

BU YÖNTEMLERE DİKKAT!

Ebeveynler, davranış bozukluğu olan çocuklara karşı bazı yöntemler deneyebilirler. Ancak atılacak bazı adımlar, durumun kötüleşmesine neden olabilir.

Eleştirmek

Tartışmak

Nasihat etmek

Suçlamak

Bilgiçlik taslamak

Yargılamak

Etiketlemek

Acımak

Davranış bozukluklarına karşı denediğiniz yöntemler eğer sonuç vermiyorsa bir profesyonele danışmakta fayda var.

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