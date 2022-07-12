Çocuklarda davranış bozukluğu nedir ve belirtileri nelerdir?

Haberler | 12.07.2022 - 09:23
Çocuk ve ergenlerin, kurallara ve toplumsal değerlere uymaması ve başkalarının haklarını ihlal eden davranışlar göstermesi bir davranış bozukluğudur.
Peki bir çocukta davranış bozukluğu olup olmadığı nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir ve ebeveynler nelere dikkat etmelidir?
Dr. Koray Karabekiroğlu, ‘Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım?’ kitabında bu konuyu ele aldı. İşte ayrıntılar...
Aşağıdaki belirtilerin en az üç tanesinin son altı ay içinde görülmesi halinde davranış bozukluğu teşhisi konulur.
-Çoğu zaman başkalarına gözdağı vermek, üstünlük taslamak, kabadayılık etmek
-Çoğu kez kavga ve dövüş başlatmak
-Sopa, taş, kırık şişe, şiş, bıçak, tabanca gibi aletlerle başkalarına ciddi bir biçimde fiziksel olarak zarar vermek ve onları yaralamak
-İnsanlara fiziksel olarak acımasız davranmak
-Hayvanlara fiziksel olarak acımasız davranmak
-Diğer insanlara saldırarak soyma ve hırsızlık
-Cinsel olarak diğer insanları taciz etmek, zorlamak
-Yangın çıkarmak
-Başkalarının eşyalarına zarar vermek, eşyaları kırıp dökmek
-Başka insanların evine, arabasına girmek
-Bir çıkar sağlamak ve sorumluluktan kaçmak için çoğu zaman yalan söylemek
-Başka insanların değerli eşyalarını çalmak
-Mağazalardan ya da herhangi bir yerden kimse görmeden eşya çalmak
-13 yaş öncesinden başlayarak çoğu zaman okuldan kaçmak, kuralları ciddi biçimde bozmak
-18 yaşından sonra anti sosyal davranışlar göstermek
Ebeveynler, davranış bozukluğu olan çocuklara karşı bazı yöntemler deneyebilirler. Ancak atılacak bazı adımlar, durumun kötüleşmesine neden olabilir.
Eleştirmek
Tartışmak
Nasihat etmek
Suçlamak
Bilgiçlik taslamak
Yargılamak
Etiketlemek
Acımak
Davranış bozukluklarına karşı denediğiniz yöntemler eğer sonuç vermiyorsa bir profesyonele danışmakta fayda var.