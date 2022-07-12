Çocuklarda davranış bozukluğu nedir ve belirtileri nelerdir?

Çocuk ve ergenlerin, kurallara ve toplumsal değerlere uymaması ve başkalarının haklarını ihlal eden davranışlar göstermesi bir davranış bozukluğudur.

Peki bir çocukta davranış bozukluğu olup olmadığı nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir ve ebeveynler nelere dikkat etmelidir?

Dr. Koray Karabekiroğlu, ‘Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım?’ kitabında bu konuyu ele aldı. İşte ayrıntılar...