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Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 faktör

Haberler | 26.06.2022 - 10:25

Bahar aylarını geride bıraksak da alerjiyi tetikleyen pek çok faktör yaz aylarında da sağlığı tehdit ediyor. Özellikle çocuklarda yaz alerjisine sebep olan etmenlere dikkat ederek huzurlu bir yaz geçirmelerini sağlayabilirsiniz.

Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 faktör - 1

Polenler, çayır ve çimenler, güneş, akarlar, böcekler, besinler… Alerji denildiğinde her ne kadar aklımıza bahar ayları gelse de, aslında yaz mevsiminde de pek çok faktör alerjileri tetikleyebiliyor.

Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 faktör - 2

EN SIK GÖRÜLEN ALERJİK ETKEN ‘POLENLER’

Tüm yaş gruplarında yaygın bir sağlık sorunu olan alerji, çocukluk çağında daha sık görülüyor. Öyle ki ülkemizde her 3 çocuktan birine ‘alerji’ tanısı konuyor. İlkbahar ve yaz aylarında en sık görülen alerjik etken ise ‘polenler’ oluyor.

Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 faktör - 3

İlkbahar döneminde  esas olarak ağaç polenleri, yaz  döneminde çayır- çimen polenleri ve yaz sonu ile sonbahar döneminde de  yabani ot polenleri sorumlu oluyor. Ayrıca her üç dönemde de mantarlar, böcekler, güneş ışınları ve bazı besinler çocuklarda önemli alerji sebeplerini oluşturuyor.

Acıbadem International Hastanesi Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, çocuklarda yaz alerjilerini tetikleyen 8 hatalı alışkanlığı anlattı.

Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 faktör - 4

KAPI VE PENCERELERİ AÇIK TUTMAK

Sabahları 05:00-10:00 saatleri arasında evin   kapı ve pencereleri ile seyahat sırasında arabanın camlarını açık tutmak, çocuğu bu saatlerde uzun süreli dışarıya çıkarmak, açık havada yoğun polen olduğu için polene maruziyeti artırıyor. Bu saatlerde evinizin kapı ve pencerelerini açmayın, mümkünse çocuğunuzu sokağa çıkarmayın. Çocuğunuzla dışarıya çıkmanız gerekiyorsa maske, gözlük ve şapka kullanmayı ihmal etmeyin. Arabanın camlarını da kapalı tutun ve polen filtresini çalıştırmayı alışkanlık edinin.

YAĞMURDAN HEMEN SONRA DIŞARIYA ÇIKARMAK

Yağmurdan hemen sonra çocuğu açık havaya çıkarmamak gerekiyor. Zira, yağmur sırasında  havada polen sayısı azalsa da sonrasında sayısı aniden yükselebiliyor. Bu nedenle çocuğunuzu mümkünse yağmurdan bir saat sonra dışarıya çıkarın. Ayrıca yoğun bir şekilde polenlere maruz kalmasına yol açacağı için yaz aylarında çocuğunuzun yanında çimleri biçmekten kaçının.

 

Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 faktör - 5

ÇAMAŞIRLARI AÇIK HAVADA KURUTMAK

Polenlerin yoğun olduğu saatlerde çocuğun çamaşırlarını açık havada kurutmak da yapılan önemli hatalardan biri. Bunun nedeni ise polenlerin çamaşırlara yapışarak alerjik reaksiyonlar oluşturabilmeleri. Çamaşırlarınızı polenlerin yoğun olduğu saatlerde evde kurutmaya özen gösterin. 

EL, YÜZ VE GÖZLERİ YIKAMAMAK

Gün bitiminde ellerin, yüzün, gözlerin ve burnun yıkanmaması, aynı elbiselerin giyilmeye devam edilmesi de polenlerin vücutta uzun süre kalmalarına neden olabiliyor. Çocuğunuzun mümkünse her gün banyo yapmasını sağlayın ve elbiselerini değiştirin.

Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 faktör - 6

YANLIŞ SAATLERDE GÜNEŞTE KALMAK

Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında çocuğun dışarıda olması güneş alerjisine sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla bu saatlerde mümkünse dışarıya çıkarmayın, mecbursanız  vücudunu kapatan ince ve uzun kollu kıyafetler giydirin. 

RENKLİ, ÇİÇEKLİ KIYAFETLER GİYDİRMEK

Çocuklarda böcek alerjileri özellikle yaz mevsiminde oldukça sık rastlanan bir durum. “Böcekler arasında da en sık arılar, sivrisinekler ve karıncalar alerjiye neden oluyorlar” uyarısında bulunan Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, “Arı ve diğer böcekleri çekebileceği için çocuğunuza açık havada  kısa kollu ve kısa paçalı kıyafetler giydirmeyin" diyor. 

Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 faktör - 7

POLEN DURUMUNU DİKKATE ALMAMAK

Seyahat sırasında gidilecek yerin polen  durumunun öğrenilmemesi de yine kaçınılması gereken önemli hatalardan. Her coğrafi bölgenin  kendine özgü bitki çeşitliliği ve polen dağılımının olduğunu unutmayın ve bu nedenle seyahat ederken mutlaka polen durumunu dikkate alın.

EMİN OLUNMAYAN BESİNLERİ TÜKETMEK

Yaz aylarında çocukların duyarlı oldukları  besinlerden korunmaları daha zor oluyor.   Özellikle, süt ve yumurta duyarlılığı olan  çocuklarda dondurma gibi besinlerin tüketilmesi   ve  otellerde besinlerin birbirine karışması  çok  sık görülen bir durum. Dolayısıyla çocuğunuz özellikle besin anafilaksisi (ağır alerjik reaksiyon) geçirdiyse yemeklerini mutlaka siz hazırlayın ve  emin olmadığınız yiyecekleri ona vermeyin. 

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