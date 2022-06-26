Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 faktör

KAPI VE PENCERELERİ AÇIK TUTMAK

Sabahları 05:00-10:00 saatleri arasında evin kapı ve pencereleri ile seyahat sırasında arabanın camlarını açık tutmak, çocuğu bu saatlerde uzun süreli dışarıya çıkarmak, açık havada yoğun polen olduğu için polene maruziyeti artırıyor. Bu saatlerde evinizin kapı ve pencerelerini açmayın, mümkünse çocuğunuzu sokağa çıkarmayın. Çocuğunuzla dışarıya çıkmanız gerekiyorsa maske, gözlük ve şapka kullanmayı ihmal etmeyin. Arabanın camlarını da kapalı tutun ve polen filtresini çalıştırmayı alışkanlık edinin.

YAĞMURDAN HEMEN SONRA DIŞARIYA ÇIKARMAK

Yağmurdan hemen sonra çocuğu açık havaya çıkarmamak gerekiyor. Zira, yağmur sırasında havada polen sayısı azalsa da sonrasında sayısı aniden yükselebiliyor. Bu nedenle çocuğunuzu mümkünse yağmurdan bir saat sonra dışarıya çıkarın. Ayrıca yoğun bir şekilde polenlere maruz kalmasına yol açacağı için yaz aylarında çocuğunuzun yanında çimleri biçmekten kaçının.