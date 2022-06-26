Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 faktör

Haberler | 26.06.2022 - 10:25
Polenler, çayır ve çimenler, güneş, akarlar, böcekler, besinler… Alerji denildiğinde her ne kadar aklımıza bahar ayları gelse de, aslında yaz mevsiminde de pek çok faktör alerjileri tetikleyebiliyor.
Tüm yaş gruplarında yaygın bir sağlık sorunu olan alerji, çocukluk çağında daha sık görülüyor. Öyle ki ülkemizde her 3 çocuktan birine ‘alerji’ tanısı konuyor. İlkbahar ve yaz aylarında en sık görülen alerjik etken ise ‘polenler’ oluyor.
İlkbahar döneminde esas olarak ağaç polenleri, yaz döneminde çayır- çimen polenleri ve yaz sonu ile sonbahar döneminde de yabani ot polenleri sorumlu oluyor. Ayrıca her üç dönemde de mantarlar, böcekler, güneş ışınları ve bazı besinler çocuklarda önemli alerji sebeplerini oluşturuyor.
Acıbadem International Hastanesi Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, çocuklarda yaz alerjilerini tetikleyen 8 hatalı alışkanlığı anlattı.
Sabahları 05:00-10:00 saatleri arasında evin kapı ve pencereleri ile seyahat sırasında arabanın camlarını açık tutmak, çocuğu bu saatlerde uzun süreli dışarıya çıkarmak, açık havada yoğun polen olduğu için polene maruziyeti artırıyor. Bu saatlerde evinizin kapı ve pencerelerini açmayın, mümkünse çocuğunuzu sokağa çıkarmayın. Çocuğunuzla dışarıya çıkmanız gerekiyorsa maske, gözlük ve şapka kullanmayı ihmal etmeyin. Arabanın camlarını da kapalı tutun ve polen filtresini çalıştırmayı alışkanlık edinin.
Yağmurdan hemen sonra çocuğu açık havaya çıkarmamak gerekiyor. Zira, yağmur sırasında havada polen sayısı azalsa da sonrasında sayısı aniden yükselebiliyor. Bu nedenle çocuğunuzu mümkünse yağmurdan bir saat sonra dışarıya çıkarın. Ayrıca yoğun bir şekilde polenlere maruz kalmasına yol açacağı için yaz aylarında çocuğunuzun yanında çimleri biçmekten kaçının.
Polenlerin yoğun olduğu saatlerde çocuğun çamaşırlarını açık havada kurutmak da yapılan önemli hatalardan biri. Bunun nedeni ise polenlerin çamaşırlara yapışarak alerjik reaksiyonlar oluşturabilmeleri. Çamaşırlarınızı polenlerin yoğun olduğu saatlerde evde kurutmaya özen gösterin.
Gün bitiminde ellerin, yüzün, gözlerin ve burnun yıkanmaması, aynı elbiselerin giyilmeye devam edilmesi de polenlerin vücutta uzun süre kalmalarına neden olabiliyor. Çocuğunuzun mümkünse her gün banyo yapmasını sağlayın ve elbiselerini değiştirin.
Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında çocuğun dışarıda olması güneş alerjisine sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla bu saatlerde mümkünse dışarıya çıkarmayın, mecbursanız vücudunu kapatan ince ve uzun kollu kıyafetler giydirin.
Çocuklarda böcek alerjileri özellikle yaz mevsiminde oldukça sık rastlanan bir durum. “Böcekler arasında da en sık arılar, sivrisinekler ve karıncalar alerjiye neden oluyorlar” uyarısında bulunan Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, “Arı ve diğer böcekleri çekebileceği için çocuğunuza açık havada kısa kollu ve kısa paçalı kıyafetler giydirmeyin" diyor.
Seyahat sırasında gidilecek yerin polen durumunun öğrenilmemesi de yine kaçınılması gereken önemli hatalardan. Her coğrafi bölgenin kendine özgü bitki çeşitliliği ve polen dağılımının olduğunu unutmayın ve bu nedenle seyahat ederken mutlaka polen durumunu dikkate alın.
Yaz aylarında çocukların duyarlı oldukları besinlerden korunmaları daha zor oluyor. Özellikle, süt ve yumurta duyarlılığı olan çocuklarda dondurma gibi besinlerin tüketilmesi ve otellerde besinlerin birbirine karışması çok sık görülen bir durum. Dolayısıyla çocuğunuz özellikle besin anafilaksisi (ağır alerjik reaksiyon) geçirdiyse yemeklerini mutlaka siz hazırlayın ve emin olmadığınız yiyecekleri ona vermeyin.