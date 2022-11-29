Çocukları çevreyi kirletmeden büyütmek mümkün mü?

Çevre konusunda ne kadar bilinçli olursanız olun bir bebeğiniz olduktan sonra durum değişebiliyor. Baby Dove markasının İngiltere'de 2 bin ebeveynle yaptığı bir ankere göre bebek doğduktan sonra "sürdürülebilirlik fikri uçup gidiyor."

Bunda çok parası olan yaygın büyük markaların sürdürülebilir ya da etik markalar olmaması önemli bir etken. Diğer yandan yeni ve çoğunlukla yorgun ebeveynlerin bu konuda düşünecek zamanı ya da enerjisi kalmıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, The Sustainable(ish) Guide to Green Parenting (Yeşil Ebeveynliğin Olduğu Kadar Sürdürülebilir Rehberi) kitabının yazarı Jen Gale, "Günü geçirmeye çabalarken, sürdürülebilirlik önceliğiniz olmayabilir; satın alabildiğiniz en uygun şeyleri alırsınız" diyor.

Ancak diğer yandan plastik kirliliği konusunda gittikçe artan bir farkındalık var. Önlem alınmazsa 2040'ta okyanuslara ulaşan plastik miktarı üç katına çıkarak yıllık 29 milyon tona ulaşacak.