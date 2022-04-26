Çocukların korkularıyla baş etme yolları

Pablo Picasso “Önceden Raphael gibi resim yapardım, ancak bir çocuk gibi resim yapabilmem tüm yaşamımı aldı” demiştir. Hayal dünyalarında arabaların bulutların üstünde olduğu, gökyüzünün sarı, güneşin mavi olduğu ve rengarenk dünyalarının resimlerini çizen çocukların korkuları nelerdir, korkuyu naıl keşfederler ve nasıl baş edebilirler?

Çocukların korkularına verdikleri tepkiler bebekliğin dördüncü ayından itibaren gözlemlenir. Çocukların bazı korkuları, belirli yaş dönemleri için normal sayılabilir. Çünkü korkuları aracılığıyla çevrelerine uyum sağlamayı ve bunlarla baş etmeyi öğrenirler.

Mesela sıcak çay bardağını tutmaya çalışıp, elini yakan çocuk bunu ikinci defa yapmaz. Çünkü daha önce eli yanmış, canı acımıştır. Artık çay bardağı onun için tehlikelidir.