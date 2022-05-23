Çocuklarınızı yazın nasıl giydirmelisiniz?

ŞAPKASIZ ASLA!

Çocukların yazın güneşten korunmaları için mutlaka şapka kullanmaları gerekiyor. Şapkalar, bebeklerin/çocukların yüzünü ve boynunu koruyan en etkili aksesuardır. Bu nedenle güneş ışınlarına karşı en etkili şekilde koruma sağlamak için çocuğunuzun dolabında büyük boy şapkalar ya da güneş korumalı bebek şapkaları bulundurun. Güneş korumalı kumaştan yapılan renkli ve desenli şapkalar çocuğunuzun hoşuna gidecektir.