Haberler - ntv.com.tr | 23.05.2022 - 09:47
Yaz mevsimi yaklaşırken, sıcak havalar yetişkinleri etkilediği gibi çocukları da fazlasıyla etkiliyor.
Bu nedenle çocukların yazın nasıl giydirildiği son derece önemli. Çocuklar yazın doğru kumaşta, renkte ve rahatlıkta giydirilmeli, dolayısıyla da sıcak havalarda güneşin zararlı ışınlarından korunmalı.
Peki çocuklarınızı yazın nasıl giydirmelisiniz? İşte bazı tüyolar...
Yaz geldiyse pantolonları kaldırıp şortları çıkarmanın zamanı gelmiş demektir. Çocuğunuz, renkli ve sevimli şortlarıyla yazı çok rahat geçirecek ve katıldığı hek aktivitede özgürce hareket edebilecek.
Özellikle yeni yürümeye başlayan çocuklar için, organik pamuklu şortlar kurtarıcınız olacak. Kız çocukları için dolapta bolca etek ve elbise bulundurmayı da unutmayın!
Bebeğiniz için yazın en rahat ve nefes alabilen kumaşları tercih etmelisiniz. Pamuk, keten ya da suni ipek çocukların yazlık kıyafetleri için en iyi malzemelerdir. Çocuğunuzun cildini tahriş etmeyecek yüzde 100 organik olan kumaşlar en sağlıklısı.
Güneşli ve sıcak havalarda çocuklarınızı koyu renklerde değil açık renklerde giydirin. Sıcaktan etkilenmemesi için açık renk tişörtler, şortlar, kız çocukları için kolsuz yazlık elbiseler ya da etekler çocukların hem rahat etmelerini sağlayacak hem de oldukça sevimli görenecekler.
Bebeğinize/çocuğunuza güneş koruyucu kremler sürmeniz elbette kolay olmayacaktır. Bu noktada devreye güneş korumalı kıyafetler giriyor! Çocuğunuza kimyasal bir ürün kullanmak yerine, güneş korumalı kıyafetlerle onun için fiziksel bir koruma sağlayabilir ve onu güneşin zararlı ışınlarından koruyabilirsiniz.
Çocukların yazın güneşten korunmaları için mutlaka şapka kullanmaları gerekiyor. Şapkalar, bebeklerin/çocukların yüzünü ve boynunu koruyan en etkili aksesuardır. Bu nedenle güneş ışınlarına karşı en etkili şekilde koruma sağlamak için çocuğunuzun dolabında büyük boy şapkalar ya da güneş korumalı bebek şapkaları bulundurun. Güneş korumalı kumaştan yapılan renkli ve desenli şapkalar çocuğunuzun hoşuna gidecektir.
Küçük çocuklarda çeşit çeşit güneş gözlükleri kullanabilir. Yazın kullanılan güneş gözlükleri, çocuğunuzun gözlerini güneş ışığından korumaya yardımcı olacak. Özellikle güneş korumalı ve ışınları yüzde 100 engelleyen sevimli gözlükler tercih etmelisiniz. Birbirinden renkli ve farklı çerçevedeki gözlükler, çocuğunuzun hem ilgisini çekecek hem stiline daha da tatlılık katacak.
Çocuğunuz eğer yürüyorsa yazın dolabında bir çift su geçirmez sandaleti olmalı. Esnek tabanlı ve çabuk kuruması önemli. Çeşitli renk ve desendeki sandaletler çocuklarınızın hem ilgisini çekecek hem de çok rahat edecek.
Yazın evinizin sıcaklığına göre eğer klima çalıştırıyorsanız, çocuklarınızın dolabında uzun kollu ince pijama takımları mutlaka bulundurun. Oda sıcaklığına göre kısa kollu pijama takımları da çocuklar için hem çok rahat hem de kullanışlı olacaktır.