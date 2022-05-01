Çocuklarla cinsellik hakkında nasıl konuşulur?

Sizce cinselliğe bu kadar gizem katınca ve yokmuş gibi davrandığımızda ona ait korkularımız ve kaygılarımız geçiyor mu?

Bu bahsettiklerimiz ilerideki yaşamımızı etkiliyor. O halde çocuğumuzla cinsellik hakkında nasıl konuşmalıyız ve doğru zaman kavramı var mı?

Çocuğunuzla cinsellik hakkında konuşmak için doğru zamanı bekliyorsanız, çocuğunuzun bu bilgileri kaldırabileceği zamanı yaşına ve gelişim dönemine göre ayarlayabilirsiniz.