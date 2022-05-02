Haberler - ntv.com.tr | 02.05.2022 - 09:41
Ebeveyn ile çocuk arasındaki iletişim olumlu duygular ve alışkanlıklar içeriyorsa, her iki taraf için de birlikte geçirilen zaman, eğlence ve mutluluk kaynağı olur.
Ebeveynle kurulan iyi bir iletişim, çocuğun kendi düşünce ve davranışlarındaki olumsuzlukları fark etmesini, ifade etmesini ve değiştirmesini de kolaylaştırır.
Dr. Koray Karabekiroğlu, 'Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım?' kitabında 2-15 yaş arasındaki çocuklarla iyi iletişim kurabilmenin yollarını anlattı.
İşte çocuklarla iyi iletişim kurmanın yolları...
- Çocuğunuzun, onun ihtiyaçları ile ilgilendiğinizi ve gerektiğinde ona yardımcı olacağınızı bilmesini sağlayın.
- Çocuğunuz sizinle konuşmak istediğinde televizyonu kapatabilir, gazeteyi kaldırabilir, onunla göz göze iletişim kurmaya özen gösterebilirsiniz.
- Size önemli bir haber verdiğinde, içten, sıcak bir ifadeyle ve düşünerek yanıt verin.
- Sizinle konuşmak istediği özel konular olduğunda, başkalarının olmadığı ortamlarda konuşun ve ondan izin almadan sırlarını kimseye söylemeyin.
- Çocuğunuzun hoşlanmadığınız davranış ve tavırlarını başkalarının önünde onu küçük düşürecek şekilde ifade etmemeye dikkat edin.
- Çocuğunuzla konuşurken onunla aynı hizada olmaya özen gösterin. Ona çok yukarıdan ya da çok aşağıdan bakmamaya çalışın.
- Çocuğunuza kızdığınızda, sinirleriniz yatışıncaya kadar ona ceza vermeyin ve onu suçlayan sözler söylememeye çalışın. Çünkü o sırada gerçek düşüncelerinizi belirtemeyebilir, tarafsız davranamayabilirsiniz.
- Yorgunsanız, onu iyi bir şekilde dinlemek için fazladan çaba sarf etmeniz gerekebilir. Kendi duygularınızın ve hoşgörünüzün de farkında olmaya çalışın.
- Çocuğunuzu dinlerken mümkün olduğunca onun sözünü kesmeyin. Sözlerini kendisinin tamamlaması için ona şans tanıyın.
- Belirli bir durumu, olayı anlattığında, eleştirilerinizi olayın ana fikrinden uzaklaşmadan yapın. Örneğin, çocuğunuz birinin ona vurduğunu anlatırken, "Senin o saatte dersini çalışıyor olman gerekirdi" derseniz, yaşadıklarını doğru bir şekilde yorumlamasına engel olursunuz ve anlamsız duygular hissetmesine yol açabilirsiniz.
- "Neden?" sorusu yerine daha çok "Ne?" (Ne oldu? / Ne düşünüyorsun?) sorusunu sormaya özen gösterin.
- Eğer bir olayı ya da durumu öğrendiyseniz, çocuğunuza olanları bildiğinizi söyleyin. Bilmemezlikten gelerek onun yalan söylemesine ve ilişkinizi zedelemesine yol açmamaya dikkat edin.
- Çocuğunuzla konuşurken, büyüklerle konuştuğunuz ses tonu ve sözcükleri tercih edin. Onun küçük ve tecrübesiz olduğunu hatırlatan sözler ya da hitaplar sağlıklı iletişimi zorlaştırır.
- Hakaret içeren, küçük düşürücü kelimeler kullanmayın.
- Zorlandığında, sıkıntı hissettiğinde sorun çözme becerilerini geliştirebilmesi için, çözümleyici aşamaları tek tek ifade edin. Çocuğunuzun yerine o sorunu çözmemeye ya da anlayamayacağı açıklamalar yapmamaya dikkat edin.
- Ne yaparsa yapsın, onu sevdiğinizi ve kabul ettiğinizi bilsin. İstenmeyen davranışları için uygun eleştirileri ve gerekli yaptırımları zaten yaparsınız.
- İletişim yollarını kullanmasını destekleyin. Hem sizinle hem de başkalarıyla olan ilişkilerinde özgürce ve uygun bir yöntemle düşüncelerini ifade etmesi konusunda onu yüreklendirin.