Ebeveyn ile çocuk arasındaki iletişim olumlu duygular ve alışkanlıklar içeriyorsa, her iki taraf için de birlikte geçirilen zaman, eğlence ve mutluluk kaynağı olur.

Ebeveynle kurulan iyi bir iletişim, çocuğun kendi düşünce ve davranışlarındaki olumsuzlukları fark etmesini, ifade etmesini ve değiştirmesini de kolaylaştırır.

Dr. Koray Karabekiroğlu, 'Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım?' kitabında 2-15 yaş arasındaki çocuklarla iyi iletişim kurabilmenin yollarını anlattı.

İşte çocuklarla iyi iletişim kurmanın yolları...