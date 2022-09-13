Ebeveynler için oto koltuğu rehberi

Haberler | 13.09.2022 - 14:04
Oto koltuğunun tam bir koruma sağlayabilmesi için otomobile, çocuğun yaşına ve kilosuna uygun olması gerekmektedir. İkinci el tercih edilecekse minderlerin, kafa bölgesine gelen yumuşak kısımların yıpranmış olmamasına dikkat edilmelidir.
Bebekler ortalama olarak 9 kiloya ulaşıncaya kadar yüzü arka koltuğa dönük bir biçimde seyahat etmelidir. Darbeyi emme, çocuğun kafasını, boynunu ve omurgasını koruma gibi hayati güvenlik gereklilikleri hakkında geriye dönük oturma öne dönük oturmaya oranla %73 daha güvenlidir.
Bebeğinizin kemikleri henüz yeterince gelişmiş olmadığından koltuğa yatar pozisyonda yerleştirilmelidir. Bu nedenle mutlaka yatar pozisyona alınabilen ve mümkünse çift yönlü oto koltuklarını tercih edilmelidir.
9 kilo üzeri çocuklar için de kilo ve yaşlarına göre farklı boyutlarda koltuklar mevcuttur. Belirlediğiniz oto koltukla birlikte arka camına yapıştırmak üzere “Dikkat Bebek Var!” gibi oto aksesuarları da satın alarak bebeğiniz için daha emniyetli ve konforlu bir seyahat ortamı yaratabilirsiniz.
Ürünün, 5 nokta emniyet kemer sistemine sahip olmasına dikkat edilmelidir. İlave baş desteği ve her iki yanda darbe emici bariyerleri olan modelleri tercih edilebilir.
Oto koltuğunda kumaş seçimi de önemlidir. Çocuğunuzun yazın sıcağında terletmeyecek, kışın soğuğunda ise üşütmeyecek, ayrıca yanmaz bir kumaş türünü tercih etmenizde fayda var.