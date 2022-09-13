Ebeveynler için oto koltuğu rehberi

9 kilo üzeri çocuklar için de kilo ve yaşlarına göre farklı boyutlarda koltuklar mevcuttur. Belirlediğiniz oto koltukla birlikte arka camına yapıştırmak üzere “Dikkat Bebek Var!” gibi oto aksesuarları da satın alarak bebeğiniz için daha emniyetli ve konforlu bir seyahat ortamı yaratabilirsiniz.