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Ebeveynler için oto koltuğu rehberi

Haberler | 13.09.2022 - 14:04

Bebek sahibi ebeveynlerin seyahatlerini daha güvenli hale getirebilmek için önemli kalemlerinden biri oto koltuğudur. Piyasada birçok bebek oto koltuğu seçeneği de mevcut. Peki oto koltuğu seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte ebeveynler için bebek oto koltuğu rehberi...

Ebeveynler için oto koltuğu rehberi - 1

Oto koltuğunun tam bir koruma sağlayabilmesi için otomobile, çocuğun yaşına ve kilosuna uygun olması gerekmektedir. İkinci el tercih edilecekse minderlerin, kafa bölgesine gelen yumuşak kısımların yıpranmış olmamasına dikkat edilmelidir.

Ebeveynler için oto koltuğu rehberi - 2

Bebekler ortalama olarak 9 kiloya ulaşıncaya kadar yüzü arka koltuğa dönük bir biçimde seyahat etmelidir. Darbeyi emme, çocuğun kafasını, boynunu ve omurgasını koruma gibi hayati güvenlik gereklilikleri hakkında geriye dönük oturma öne dönük oturmaya oranla %73 daha güvenlidir.

Ebeveynler için oto koltuğu rehberi - 3

Bebeğinizin kemikleri henüz yeterince gelişmiş olmadığından koltuğa yatar pozisyonda yerleştirilmelidir. Bu nedenle mutlaka yatar pozisyona alınabilen ve mümkünse çift yönlü oto koltuklarını tercih edilmelidir.

Ebeveynler için oto koltuğu rehberi - 4

9 kilo üzeri çocuklar için de kilo ve yaşlarına göre farklı boyutlarda koltuklar mevcuttur. Belirlediğiniz oto koltukla birlikte arka camına yapıştırmak üzere “Dikkat Bebek Var!” gibi oto aksesuarları da satın alarak bebeğiniz için daha emniyetli ve konforlu bir seyahat ortamı yaratabilirsiniz.

Ebeveynler için oto koltuğu rehberi - 5

Ürünün, 5 nokta emniyet kemer sistemine sahip olmasına dikkat edilmelidir. İlave baş desteği ve her iki yanda darbe emici bariyerleri olan modelleri tercih edilebilir.

Ebeveynler için oto koltuğu rehberi - 6

Oto koltuğunda kumaş seçimi de önemlidir. Çocuğunuzun yazın sıcağında terletmeyecek, kışın soğuğunda ise üşütmeyecek, ayrıca yanmaz bir kumaş türünü tercih etmenizde fayda var.

N-LIFE HABERLERİ

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