Hamile kalmayı kolaylaştırmanın yolları

KADINLARDA KISIRLIK BELİRTİLERİ NELER?

Kadınlarda olası kısırlık belirtilerinden en önemlisi adet düzensizliğidir. Normal adet aralığı, yani adetin birinci gününden diğer adetin birinci gününe kadar geçmesi gereken süre ortalama 25 ile 35 gün arasında değişir. Yirmi beş günden daha sık veya 35 günde birden daha seyrek aralıklarla adet olan kadınlarda yumurtlama problemleri görülebilir.

Bunun dışında göğüsleri sıkmadan süt gelmesi, tüylenme, sivilcelenme veya saç dökülmesi yakınması olan kadınlarda da yumurtlama problemleri görülebilir. Bu durumların dışında genital organlardan geçirilmiş bir ameliyat, kemoterapi ya da radyoterapi gibi yumurtalıklara zarar verebilecek etkiler nedeniyle de gebe kalmak zorlaşabilir. Ağrılı adet görme veya ağrılı cinsel ilişki gebelik şansını azaltan endometriozis (çikolata kisti) hastalığının belirtisi olabilir.