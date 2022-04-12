Hamile kalmayı kolaylaştırmanın yolları

Haberler - ntv.com.tr | 12.04.2022 - 09:12
Kadınlarda olası kısırlık belirtilerinden en önemlisi adet düzensizliğidir. Normal adet aralığı, yani adetin birinci gününden diğer adetin birinci gününe kadar geçmesi gereken süre ortalama 25 ile 35 gün arasında değişir. Yirmi beş günden daha sık veya 35 günde birden daha seyrek aralıklarla adet olan kadınlarda yumurtlama problemleri görülebilir.
Bunun dışında göğüsleri sıkmadan süt gelmesi, tüylenme, sivilcelenme veya saç dökülmesi yakınması olan kadınlarda da yumurtlama problemleri görülebilir. Bu durumların dışında genital organlardan geçirilmiş bir ameliyat, kemoterapi ya da radyoterapi gibi yumurtalıklara zarar verebilecek etkiler nedeniyle de gebe kalmak zorlaşabilir. Ağrılı adet görme veya ağrılı cinsel ilişki gebelik şansını azaltan endometriozis (çikolata kisti) hastalığının belirtisi olabilir.
Hamile kalmayı kolaylaştırmak açısından olası yumurtlama zamanlarında düzenli cinsel birliktelik önemlidir. Örneğin; 28 günde bir düzenli adet gören bir kadında olası yumurtlama zamanı adetin yaklaşık 14. gününe denk gelir. Bundan 3-4 gün öncesinden başlayarak 1 hafta süre ile gün aşırı cinsel ilişkiye girmek gebelik şansını artıracaktır. Ancak adet aralıkları daha kısa ise o zaman adetin daha erken dönemlerinde yine en geç üç gün aralıklarla cinsel ilişkide bulunmak gereklidir.
Cinsel ilişki sırasında kayganlaştırıcılar ve çeşitli solüsyonlar kullanmak sperm hareketini azaltabileceğinden önerilmez. Bunun dışında sigara ve ideal kiloda olmak yine gebe kalma şansını artıracaktır.
Hamile kalmayı zorlaştıran hastalıkların en başında yumurtlama problemlerine yol açan durumlar sayılabilir. Yumurtlama problemlerine yol açan nedenler arasında ise en sık gördüğümüz polikistik over sendromudur. Polikistik over sendromunda adet düzensizliği, erkeklik hormonlarının artmasına bağlı tüylenme, sivilcelenme, saç dökülmesi gibi cilt belirtileri, kilo alımı ve insülin direnci gibi belirtiler görülür.
Tiroid bezinin fonksiyon bozuklukları ve süt hormonunun (prolaktin) yüksek olduğu durumlarda da gebe kalabilmek zorlaşabilir. Kalıtsal veya sonradan edinilmiş genital anatomik sorunlar da gebeliğe engel olabilir. Örneğin; rahim ağzının yokluğu, rahmin doğuştan olan şekil bozuklukları ya da rahim içine doğru büyüyen miyomlar var ise gebelik şansı azalabilir.
Son olarak özellikle tüplerin tıkanmasına yol açabilecek alt genital sistem enfeksiyonları, geçirilmiş miyom, kist ameliyatları ve endometriozis hastalığı da gebelik olasılığını azaltan önemli nedenler arasındadır.
Aslında gebelik planlayan her çiftin önce bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurması önerilir. Bu ilk ziyaretteki amaç, çiftin farkına varmadığı veya gebe kalmayı zorlaştırabilecek durumların gecikmeden fark edilmesidir. Gebelik esnasında bebekte anomalilere yol açabilecek kızamıkcık gibi hastalıklara karşı annenin bağışıklığının değerlendirilmesi açısından da bu ziyaret önemlidir. Ayrıca bebeğin sağlığı açısından folik asit ve annenin anemisi var ise demir takviyesi verilmesi için de fırsat olarak görülür.
Kadı hastalıkları ve doğum uzmanını ilk ziyaretten sonra 35 yaşından genç bir kadında en az 1 yıllık düzenli ilişki sonrası gebelik olmazsa tekrar kadın doğum uzmanına başvurmak gerekir. Kadının yaşı 35 ila 40 arasında ise bu süre 6 ay, 40 yaşın üzerinde ise birkaç ay ile sınırlandırılmalıdır. Bu süreçlerdeki muayene ve değerlendirmeler mutlaka hem kadın hem de erkeğin bir arada olduğu zamanlarda yapılmalıdır.