İki yaşa kadar anne-bebek ilişkisinin etkileri yaşam boyu sürer

Prof. Dr. Özen, bebeğe, “Annem zaten bugüne kadar hiçbir zaman ihtiyaç duyduğumda benim yanımda olmadı ki” düşüncesi yerleşmişse buna bir de 'annesinin kendisinden ayrı olmaması gerektiği ve onun bir parçası olduğu'na olan inancı da eklendiğinde, ortaya çıkan durum içinden çıkılmaz bir hal alır" dedi.

Prof. Dr. Özen, 'Kişi devamlılığı'nı kazanan bebeğin, annesinin kendisinden ayrı bir varlık olduğunu anlaması ve annesiyle kurmuş olduğu ilişkisine güven geliştirmiş olmasının önemini vurguladı.