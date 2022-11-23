Kadınlar anne olma konusunda neden kararsızlık yaşıyor?

Anne olmak ve bir çocuğun sorumluluğunu almak büyük bir iş. Çoğu kadın bu rolü üstlenme konusunda kararsızlık yaşıyor. Peki bu kararsızlığın altında ne yatıyor?
BBC’nin hazırladığı habere göre, “annelik ikircikliliği" adı verilen durum, birçok kadının yaşadığı ama dile getirmekte çekindiği bir konu. “İkirciklilik” kadınların annelikle ilgili karmaşık duygular hissetmesi olarak tanımlanıyor ve uzmanlara göre bu ikirciklik, çocuğa karşı sevgi eksikliğinden kaynaklanmıyor.
İkircikli anneler, çocukları için her şeyi yapacakları konusunda oldukça net olsa da birçoğunun çocukları için hissettiği korku ve endişenin, anne olma isteklerini olumsuz olarak etkilediği belirtiliyor.
Anne adaylarının duygu karmaşası yaşaması aslında oldukça normal. Emek gerektiren ve duygusal bir görev olan annelik, kişinin kimliğinde bazı değişikliklere yol açabiliyor. Bazı annelerin ebeveynliğin zor olduğunu söylemesi normal karşılanırken, bu rolü sevmediklerini söylemesi kimi kesimler tarafından hoş karşılanmıyor.
Annelik tanımı, eskisine kıyasla artık çok daha fazla sorumluluk gerektiriyor. Annelerin çocukları için her şeyi yapmaları beklenirken aynı zamanda kariyerlerinde ve ilişkilerinde yüksek performans göstermesi bekleniyor.
Yapılan araştırmalara göre, çift gelirli ailelerde bir kadının gelirinin ortalama yüzde 50'den fazlası çocuk bakımına gidiyor.
Kadınların annelikle ilgili kararsızlık ve hoşnutsuzluk hissetmesi çoğu için utanç ve suçluluk kaynağı. Sosyal medya da buna yardım etmiyor elbette. Kadınların hem iş hayatında hem de aile hayatında mükemmel bir denge kurmuş gibi görünmesi, ulaşılması çok zor bir standart gibi görünüyor.
Çok sayıda kadın, annelik konusundaki düşüncelerini paylaşmak istemiyor. Hislerini paylaşmadığında ise daha yalnız hissetmesi kaçınılmaz oluyor ve depresyon belirtileri ortaya çıkıyor.