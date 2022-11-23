Kadınlar anne olma konusunda neden kararsızlık yaşıyor?

SORUN SEVGİ EKSİKLİĞİ DEĞİL

BBC’nin hazırladığı habere göre, “annelik ikircikliliği" adı verilen durum, birçok kadının yaşadığı ama dile getirmekte çekindiği bir konu. “İkirciklilik” kadınların annelikle ilgili karmaşık duygular hissetmesi olarak tanımlanıyor ve uzmanlara göre bu ikirciklik, çocuğa karşı sevgi eksikliğinden kaynaklanmıyor.

İkircikli anneler, çocukları için her şeyi yapacakları konusunda oldukça net olsa da birçoğunun çocukları için hissettiği korku ve endişenin, anne olma isteklerini olumsuz olarak etkilediği belirtiliyor.