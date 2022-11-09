'Kafa şekillendirici yastıklar' hakkında bilmeniz gerekenler

Bazen yuvarlak bazen de kalp gibi şekillerde satılan bu tür yastıkların ortasında çocukların kafasının girdiği bir boşluk veya oyuntu yer alıyor. Düz kafa sendromuna (bebeğin kafasının arka kısmındaki düzleşme) engel olmak için kullanılan bu yastıkların uzman önerisi olmadan kullanılmaması öneriliyor. Özellikle ‘kafa şekillendirici yastık’ adıyla internetten rastgele bir şekilde alınan yastıkların bebek için tehlike oluşturduğunun altı çiziliyor.