Kötü bir anne olmaktan mı korkuyorsunuz?

HER ŞEYE YETİŞME VE KONTROL MEKANİZMASI

Kadınlar kendilerine yüklenilen sorumluluklardan dolayı ya da içgüdüsel olarak her şeyi yapabileceklerini ve kontrol altında tutabileceklerine inanırlar. Sizce haksızlar mı? Haklılık payları çok yüksek.

Şöyle bir düşünelim, hangi rolde olursak olalım bu eş ya da çocuk fark etmeksizin hayatımızda yolunda gitmeyen bir durumla karşılaştığımızda ilk yapacağımız şey ya eşimize ya da annemize gitmek olmaz mı? Çünkü onların her şeyi halledebileceklerine karşı sonsuz bir inanca sahibizdir.