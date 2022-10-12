Okul kadar önemli! Çocuk odası yaparken nelere dikkat edilmedi?

Okul dönemindeki çocukların ev ortamı da en az okul kadar önemli taşıyor. Çünkü uygun çalışma odaları, başarıyı etkilerken çocuğun karakterini de şekillendirmekte.
Oda tasarlanırken çocuğun gelişimini etkileyecek, katkı sağlayacak oyuncaklar ve aksesuarlar tercih edilmeli.
Çocukların odasında kullanılacak malzemelerin anti-alerjik duvar boyaları ya da kağıt tabanlı olan duvar kağıtları kullanılmalı. Tekstil ürünlerinde de koruyuculu, kokusuz malzemeler alınmalıdır.
Çocuğun odası oluşturulurken pencerelerin ve prizlerin güvenliği unutulmamalıdır. Aynı zamanda dolap, televizyon gibi düşme ihtimali bulunan ağır eşyalar sabitlenmelidir.
Alan varsa güzel bir oyun bölümü, duvarda resim ya da çizim yapabileceği ek malzemelerden oluşan eşyalar konulmalıdır.