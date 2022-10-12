Okul kadar önemli! Çocuk odası yaparken nelere dikkat edilmedi?

Çocuklar ortalama olarak üç yaşından sonra aktif şekilde hayata katılırlar. Bu nedenle özellikle 3-7 yaş arası çocuklara imkanlar dahilinde özel bir oda düzenlenmeye başlar. Çocuk odası düzenlenirken renginden, kullanılan sağlıklı malzemelere, oyuncaklardan rahat uyuyabileceği yatağa birçok unsur ön plana çıkıyor. İşte çocuk odasının önemi ve düzenlenirken dikkat edilmesi gerekenler...

Okul kadar önemli! Çocuk odası yaparken nelere dikkat edilmedi? - 1

Okul dönemindeki çocukların ev ortamı da en az okul kadar önemli taşıyor. Çünkü uygun çalışma odaları, başarıyı etkilerken çocuğun karakterini de şekillendirmekte.


Okul kadar önemli! Çocuk odası yaparken nelere dikkat edilmedi? - 2

Oda tasarlanırken çocuğun gelişimini etkileyecek, katkı sağlayacak oyuncaklar ve aksesuarlar tercih edilmeli.


Okul kadar önemli! Çocuk odası yaparken nelere dikkat edilmedi? - 3

Çocukların odasında kullanılacak malzemelerin anti-alerjik duvar boyaları ya da kağıt tabanlı olan duvar kağıtları kullanılmalı. Tekstil ürünlerinde de koruyuculu, kokusuz malzemeler alınmalıdır.


Okul kadar önemli! Çocuk odası yaparken nelere dikkat edilmedi? - 4

Çocuğun odası oluşturulurken pencerelerin ve prizlerin güvenliği unutulmamalıdır. Aynı zamanda dolap, televizyon gibi düşme ihtimali bulunan ağır eşyalar sabitlenmelidir.


Okul kadar önemli! Çocuk odası yaparken nelere dikkat edilmedi? - 5

Alan varsa güzel bir oyun bölümü, duvarda resim ya da çizim yapabileceği ek malzemelerden oluşan eşyalar konulmalıdır.

N-LIFE HABERLERİ

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