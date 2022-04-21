Sağlıklı hamilelik için dikkat: Baharda hamilelere 10 öneri

Haberler | 21.04.2022 - 10:57
Soğuk ve kasvetli günlerin ardından havaların ısındığı, doğanın uyandığı bahar mevsimi anne adayları için dışarıda daha fazla zaman geçirebilme imkanı sunarken, bazı önemli kuralları ihmal etmemek gerekiyor.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Aysel Nalçakan, anne adaylarına bahar aylarında sağlıklı ve rahat bir hamilelik geçirebilmek için dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Dr. Nalçakan’a göre, pandemi sürecinde Covid-19 enfeksiyonu riskinin devam etmesi nedeniyle maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek, bahar aylarında artan mevsimsel ve alerjik hastalıklara karşı da gerekli önlemleri almak gerekli.
İşte baharda hamilelerin dikkat etmesi gereken 10 etken...
Havadaki polen miktarı bahar aylarında artmaya başlar. Özellikle alerjik bünyeye sahip hamilelerin ağaç, çiçek ve ot polenlerinden uzak durmaya çalışması önemli. Bu alerjenler hapşırma, gözlerde sulanma ve kaşıntı, öksürük, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı yapabilir. Bu nedenle baharda güzel havaların tadını çıkarırken, rüzgarlı ve kuru havalarda mümkün olduğunca dışarı çıkmayın. Dışarıdan geldikten sonra bu alerjenlerden arınmak için duş alın. Ancak şikayetleriniz uzun sürüyor veya ilerliyorsa doktorunuza başvurun.
Hamilelikte egzersiz, hem anne hem hem bebek çin önemli. Düzenli egzersiz, kilo almayı engellemenin yanı sıra bel ve sırt ağrılarını azaltır, fiziksel ve psikolojik olarak daha iyi hissetmenizi sağlar, normal doğumu kolaylaştırır, şişlik ve ödemi azaltır, hamilelikte oluşması muhtemel vücut şekil bozukluklarının önüne geçer ve doğum sonrasında kısa sürede eski vücut görünümüne dönebilmek açısından oldukça önemli. Hekiminiz yasaklamadığı sürece egzersiz yapmanızda bir sakınca yok. Bahar aylarında dışarda en rahat ve kolayca yapabileceğiniz egzersiz yürüyüş. Yüzme, yoga, pilates, ağırlık olmayan fitness programları da iyi birer seçenek.
Hamilelikte vücudun yapısal değişimine bağlı olarak, ağırlık merkezinin ve ayaklara binen yük dağılımının değişmesi, ayaklarda ödem oluşması nedeniyle ayakkabı seçimi sanıldığından daha önemli. Ayakkabıların ve terliklerin rahat, geniş ve yumuşak özel tabanlı seçilmesi, eğer topuklu ayakkabı seçilecekse 5 cm'i geçmeyecek yükseklikte olması önemli. Ayakkabı ve terlik seçiminde görüntüye kanmayıp, tercihi sağlıklı ve rahat olmasından yana yapmak büyük fayda sağlar.
Bahar aylarında cildin terlemesine ve kuruluğun artmasına yol açabilecek sentetik, naylon kıyafetler yerine vücuda nefes aldıran pamuklu giyisiler tercih edilmeli. Çok dar giysiler yerine daha rahat kıyafetler giyilmeli. İç çamaşırı tercihlerinde pamuklu kumaşlardan üretilenlerin seçilmesi önemli. Hava güneşli olsada mutlaka ince bir mont bulundurulmalı.
Bahar aylarında meyve ve sebze çeşitlerinin artması daha sağlıklı ve çeşitli beslenme fırsatı sunar. Hamilelerin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri besinlerden karşılama şansı artar. Ancak meyve ve sebzeler iyi yıkanarak tüketilmeli. Bahar aylarında enerji tüketimi arttığından daha besleyici ve dengeli beslenmek gerekir. Proteinden zengin tavuk, yoğurt, yumurta ve mercimek, kalsiyumdan zengin badem, peynir ve balık, demir açısından zengin et, balık, üzüm tüketilmeli. Hamilelikte aşırı yağlı, şekerli yiyeceklerden ve konserve ürünlerden kaçınılmalı.
Hamilelikte kabızlık çok sık rastlanan bir sorun. Büyüyen rahmin bağırsaklara basısı, hormonal değişimlere bağlı bağırsak hareketlerinin yavaşlamış olması kabızlık sorununu artırır.
Ancak hamileler kabızlık sorununun büyük bir sorun olmadığını bilmeli. Aksi halde artan stresle birlikte bu durum daha çözümsüz bir hal alabilir. Kabızlığın önlenmesinde bol su tüketimi, lifli gıdalardan zengin beslenilmesi, bol bol sebze meyve ve posalı gıdaların tüketilmesi önemli.
Bahar döneminde meyve sebzelerdeki çeşitlilik arttığı için bu gıdaların tüketimini artırmak bağırsak hareketlerinin artmasına yardımcı olur. Kabızlığı azaltmak için kayısı ve erik kompostosu içilebilir, sabahları bir bardak ılık su içerek bağırsak hareketleri hızlandırılabilir.
Hamilelikte sıvı alımı çok önemli. Bahar aylarında hava sıcaklıklarının da artmasıyla beraber günde 2-3 litre sıvı alınmalı. Alınması gereken sıvı ihtiyacı su dışında ayran, meyve suyu ve soda tüketilebilir.
Hamilelikte fizyolojik değişimler sonucunda artan kan ihtiyacını karşılamak için vücutta su tutulumu olur, vücutta daha fazla kan dolaşır.
Dolaşımdaki kanın bir kısmı damar dışındaki dokulara sızar ve buradaki hücrelerin arasında birikir, buna ‘ödem’ denir.
Özellikle hamileliğin ilerleyen haftalarında, hava sıcaklığının arttığı bahar ve yaz aylarında ödem daha sık görülür. Ödemi atmanın en güzel yolu bol su tüketmektir. Bunun yanında egzersiz yapmak, proteinden zengin beslenmek, uzun süre ayakta kalmamaya çalışmak, yatarken sol yan pozisyonda olmak da ödem oluşumunu azaltır.
Havaların ısınmas ve terlemeyle nem kaybı artar. Hamilelikte hormonal değişimlere bağlı oluşan cilt kuruluğunda daha fazla artış yaşanabilir. Cildi nemlendirmenin en iyi yolu bol su tüketimi, ama dışarıdan da cildinize düzenli bakım vermeniz cildin nem dengesini korumakta önemli. Hindistan cevizi yağı, kakao yağı, badem yağı gibi doğal yağlar kullanarak veya kollagen üretimini uyaran peptidler içeren ürünler ya da topikal hyalüronik asit içeren nemlendiricileri tercih edebilirsiniz. Nemlendiriciler, cildi kurutan etkenlere karşı bariyer görevi yaparken aynı zamanda çatlakların oluşmasının azaltılmasına da yardımcı olur.
Bahar aylarında güneşten faydalanırken, hamilelikte daha hassas hale gelen cildin UV ışınlarından korunması gerekir.
Bu nedenle güneşe çıkmadan en az 20-30 dakika önce güneş kremi sürülmeli ve güneşte kalınan süre uzayacak ise 2-3 saatte bir yenilenmeli. Hamilelik döneminde çinko oksit ve titanyum dioksit gibi cildin yüzeyinde bir tabaka oluşturarak güneş ışınlarını yansıtıp deriyi güneşin zararlı etkilerinden koruyan mineral bazlı fiziksel koruyucular tercih edilebilir. Mineral bazlı fiziksel koruyucular ciltten tam olarak emilmez, bu nedenle hamilelik döneminde bu tip güneş koruyucu kremlerin tercihi önerilir. Güneş ışınları D vitamini sentezinde önemli olduğundan, sabah 07:00-11:00, öğleden sonra 16:00 itibariyle bahar güneşinden faydalanılabilir.