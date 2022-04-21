Sağlıklı hamilelik için dikkat: Baharda hamilelere 10 öneri

Soğuk ve kasvetli günlerin ardından havaların ısındığı, doğanın uyandığı bahar mevsimi anne adayları için dışarıda daha fazla zaman geçirebilme imkanı sunarken, bazı önemli kuralları ihmal etmemek gerekiyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Aysel Nalçakan, anne adaylarına bahar aylarında sağlıklı ve rahat bir hamilelik geçirebilmek için dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Dr. Nalçakan’a göre, pandemi sürecinde Covid-19 enfeksiyonu riskinin devam etmesi nedeniyle maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek, bahar aylarında artan mevsimsel ve alerjik hastalıklara karşı da gerekli önlemleri almak gerekli.

İşte baharda hamilelerin dikkat etmesi gereken 10 etken...