Yapılan araştırmalar bebeklerle konuşurken 'ortak bir ebeveyn dili' kullandığımızı savunuyor

Haberler | 25.07.2022 - 13:36 - Son Güncelleme : 25.07.2022 - 13:37
Eğer bir bebekle konuşurken sesinizi inceltiyor ve garip sesler çıkarıyorsanız yalnız değilsiniz. Harvard Üniversitesi yapılan bir araştırma sonucu, dünyadaki çoğu insanın bebeklerle benzer şekilde iletişim kurduğunu ortaya koydu.
Music Lab adlı şirket, 6 farklı kıtadaki insanların bebeklerle konuşurken benzer yöntemler kullandığını tespit etti. Nature Human Behaviour dergisi, bu tespitler sonucunda bebek gelişiminde ve aile-çocuk bağlarında konuşma ve şarkı türevlerinin özel bir fonksiyonu olduğunu paylaştı.
3 yıl süren bu araştırmada farklı kültür ve yaşam tarzlarına sahip 410 çiftin bebekleriyle olan konuşmaları kaydedildi. 21 ülkeden 1615 kayıt ve veri toplandı. San Diego’dan Doğu Afrika’ya pek çok farklı ülkedeki yetişkinlerin bebeklerle konuşma şekli incelendi.
Bu kayıtlar 187 ülkeden 51 binden fazla kişiye dinletildi.
Deneklerin yüzde 70'i, konuşulan dili hiç bilmeseler de sözlerin bebeklere yönelik olduğunu ayırt etmeyi başardı.
Araştırmacıların elde ettiği bulgular, dünya çapında insanların bebeklerle konuşurken “yüksek ve tiz” bir ses kullandığını ortaya koydu.
Diğer bulgular ise birbirine zıt ünlü seslerin ve müzikal ritmin öne çıktığını sundu. Araştırmacılar, şarkı söyleyen yetişkinleri incelediklerinde ise tempo ve ses tınısında tutarlı değişimler olduğunu gözlemledi.
Bilim insanları kültür ve yaşam tarzı farklı olsa da tüm insanların herkesin bebekleriyle benzer şekilde konuştuğunu söylüyor. Bazıları bunu "ebeveyn dili" olarak nitelendiriyor.
Bilim insanları, farklı toplumlardaki ninnilerin de benzerlik gösterdiğine dikkat çekiyor.
Araştırmacılar, ses tonu ile duygu ve hislerin bebeklere aktarılabildiğine vurgu yapıyor. Ebevynlerin birbiri arasındaki iletişiminin bebek ve çocuk gelişimindeki önemi uzun süredir biliniyor.