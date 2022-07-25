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Yapılan araştırmalar bebeklerle konuşurken 'ortak bir ebeveyn dili' kullandığımızı savunuyor

Haberler | 25.07.2022 - 13:36 - Son Güncelleme : 25.07.2022 - 13:37

Bebeklerle konuşurken kullanılan dilin tüm dünyadaki insanlarla aynı olabileceğini düşünür müydünüz? ABD’deki prestijli Harvard Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, dünyanın farklı bölgelerinde insanların bebeklerle iletişim kurma yöntemlerinin neredeyse aynı olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmalar bebeklerle konuşurken 'ortak bir ebeveyn dili' kullandığımızı savunuyor - 1

Eğer bir bebekle konuşurken sesinizi inceltiyor ve garip sesler çıkarıyorsanız yalnız değilsiniz. Harvard Üniversitesi yapılan bir araştırma sonucu, dünyadaki çoğu insanın bebeklerle benzer şekilde iletişim kurduğunu ortaya koydu.

Yapılan araştırmalar bebeklerle konuşurken 'ortak bir ebeveyn dili' kullandığımızı savunuyor - 2

SESLERİN ÖZEL BİR FONKSİYONU VAR

Music Lab adlı şirket, 6 farklı kıtadaki insanların bebeklerle konuşurken benzer yöntemler kullandığını tespit etti. Nature Human Behaviour dergisi, bu tespitler sonucunda bebek gelişiminde ve aile-çocuk bağlarında konuşma ve şarkı türevlerinin özel bir fonksiyonu olduğunu paylaştı.

Yapılan araştırmalar bebeklerle konuşurken 'ortak bir ebeveyn dili' kullandığımızı savunuyor - 3

21 ÜLKEDEN KATILIMCI SEÇİLDİ

3 yıl süren bu araştırmada farklı kültür ve yaşam tarzlarına sahip 410 çiftin bebekleriyle olan konuşmaları kaydedildi. 21 ülkeden 1615 kayıt ve veri toplandı. San Diego’dan Doğu Afrika’ya pek çok farklı ülkedeki yetişkinlerin bebeklerle konuşma şekli incelendi.

Bu kayıtlar 187 ülkeden 51 binden fazla kişiye dinletildi.

Yapılan araştırmalar bebeklerle konuşurken 'ortak bir ebeveyn dili' kullandığımızı savunuyor - 4

DİLİ ANLAMASALAR DA...

Deneklerin yüzde 70'i, konuşulan dili hiç bilmeseler de sözlerin bebeklere yönelik olduğunu ayırt etmeyi başardı.

Yapılan araştırmalar bebeklerle konuşurken 'ortak bir ebeveyn dili' kullandığımızı savunuyor - 5

"YÜKSEK VE TİZ" SES ÖNE ÇIKTI

Araştırmacıların elde ettiği bulgular, dünya çapında insanların bebeklerle konuşurken “yüksek ve tiz” bir ses kullandığını ortaya koydu.

Diğer bulgular ise birbirine zıt ünlü seslerin ve müzikal ritmin öne çıktığını sundu. Araştırmacılar, şarkı söyleyen yetişkinleri incelediklerinde ise tempo ve ses tınısında tutarlı değişimler olduğunu gözlemledi.

Yapılan araştırmalar bebeklerle konuşurken 'ortak bir ebeveyn dili' kullandığımızı savunuyor - 6

ORTAK BİR "EBEVEYN DİLİ"

Bilim insanları kültür ve yaşam tarzı farklı olsa da tüm insanların herkesin bebekleriyle benzer şekilde konuştuğunu söylüyor. Bazıları bunu "ebeveyn dili" olarak nitelendiriyor.

Yapılan araştırmalar bebeklerle konuşurken 'ortak bir ebeveyn dili' kullandığımızı savunuyor - 7

NİNNİLER DE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Bilim insanları, farklı toplumlardaki ninnilerin de benzerlik gösterdiğine dikkat çekiyor.

Yapılan araştırmalar bebeklerle konuşurken 'ortak bir ebeveyn dili' kullandığımızı savunuyor - 8

Araştırmacılar, ses tonu ile duygu ve hislerin bebeklere aktarılabildiğine vurgu yapıyor. Ebevynlerin birbiri arasındaki iletişiminin bebek ve çocuk gelişimindeki önemi uzun süredir biliniyor.

N-LIFE HABERLERİ

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