Yapılan araştırmalar bebeklerle konuşurken 'ortak bir ebeveyn dili' kullandığımızı savunuyor

"YÜKSEK VE TİZ" SES ÖNE ÇIKTI

Araştırmacıların elde ettiği bulgular, dünya çapında insanların bebeklerle konuşurken “yüksek ve tiz” bir ses kullandığını ortaya koydu.

Diğer bulgular ise birbirine zıt ünlü seslerin ve müzikal ritmin öne çıktığını sundu. Araştırmacılar, şarkı söyleyen yetişkinleri incelediklerinde ise tempo ve ses tınısında tutarlı değişimler olduğunu gözlemledi.