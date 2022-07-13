Yazın bebekler ve çocukları güneşten korumanın yolları

Gölgede bile korunmak önemli

Güneşten korunmanın en önemli yolu güneşten kaçınmaktır. Gölgeler, bulutlu ya da kapalı hava güneşten tam koruma sağlamaz. Bunun için özellikle yaz aylarında güneş ışınlarının yeryüzüne daha dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe çıkılmamalıdır. Mutlaka geniş kenarlı şapka ve gözlük kullanılmalı, ışığı en az geçiren sıkı dokunmuş, koyu renk giysiler tercih edilmelidir. Yazın, dış ortamda bulunmak gerekiyorsa gölgelikler tercih edilmeli; gölgede ve bulutlu havada bile güneşten koruyucu kremler kullanılmalıdır. Ultraviyole ışınlar suyun altında 60 metreye kadar ulaşabildiği için yüzerken de yanmak mümkündür.